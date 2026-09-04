El Día Mundial del Mieloma Múltiple recuerda su difícil diagnóstico y su poca visibilidad

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Madrid, 5 sep (EFE).- Este sábado se celebra el Día Mundial del Mieloma Múltiple, una enfermedad que, según la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL), necesita que se conozca mejor para favorecer un diagnóstico más temprano y garantizar que los avances terapéuticos lleguen a todos los pacientes".

El mieloma múltiple es un cáncer de la sangre que se origina cuando las células plasmáticas de la médula ósea, que normalmente participan en la defensa del organismo, comienzan a multiplicarse de forma descontrolada y pueden producir anticuerpos anómalos o afuncionales.

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A través de un encuentro celebrado el pasado 3 de septiembre por la AEAL, la asociación ha analizado la situación actual del mieloma múltiple, los avances experimentados en su abordaje y los principales retos que todavía afrontan las personas que conviven con esta enfermedad.

La presidenta de AEAL, Begoña Barragán, ha puesto el foco sobre las personas diagnosticadas con un cáncer "del que casi nadie había oído hablar" y que hace falta que "la gente lo conozca", ha afirmado.

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Barragán ha relacionado el diagnóstico tardío de la enfermedad con unos síntomas "que por sí solos no suelen hacer pensar en un cáncer de la sangre", como dolor de huesos, cansancio, anemia, infecciones recurrentes o problemas renales.

"Dar a conocer el mieloma no es ponerse un lazo un día al año. Es lo que hace que una persona acuda al médico a tiempo, que la enfermedad se identifique pronto y que el paciente reciba el mejor tratamiento posible", ha concluido la presidenta de la AEAL.

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Rafael Alonso, hematólogo del Hospital Universitario 12 de Octubre, ha valorado como "extraordinario" el cambio que ha tenido la enfermedad a lo largo de las dos últimas décadas, "dos enfermedades diferentes desde el punto de vista de las posibilidades terapéuticas" cuando se compara su situación pasada con la actual.

"Hace veinte años hablábamos de supervivencias estimadas de entre 3 y 5 años y el objetivo fundamental era ganar tiempo; hoy, cuando se asocia un trasplante, es factible alcanzar medianas de supervivencia superiores a los 15 años y, en una mayoría de pacientes, buscamos remisiones muy prolongadas y una buena calidad de vida durante muchos años, acercándonos en algunos casos al concepto de cura funcional", ha añadido.

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La AEAL fue creada por pacientes en 2002 y su actividad se centra en la formación, información, orientación y apoyo a las personas afectadas por enfermedades oncohematológicas y a sus familiares.

En el caso del mieloma múltiple, la asociación busca facilitar a las personas afectadas información rigurosa, orientación y apoyo durante todo el proceso de la enfermedad, así como la necesidad de seguir dando visibilidad y a su impacto más allá del ámbito estrictamente clínico. EFE

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