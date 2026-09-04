El Barça visita al Sevilla, con el Madrid-Eibar y el derbi Espanyol-Badalona como reclamos

Guardar

Redacción deportes, 4 sep (EFE).- El Sevilla pondrá este sábado a prueba al Barcelona en su primer desplazamiento de la temporada, uno de los grandes partidos de una segunda jornada de la Liga F Moeve que también tendrá al Real Madrid-Eibar y al derbi catalán entre el Espanyol y el Badalona Women entre sus principales reclamos.

El vigente campeón dejó claras sus intenciones desde el primer partido. En su estreno, el conjunto dirigido por Pere Romeu goleó al Costa Adeje Tenerife (5-0), en un encuentro en el que la delantera Caroline Graham Hansen, con un doblete de asistencias, y la defensa Renee van Asten, que se estrenó como goleadora azulgrana, fueron las grandes protagonistas.

PUBLICIDAD

Ahora, el conjunto azulgrana, todavía en cuadro en la parcela defensiva, visita este sábado (20.30 horas) al Sevilla, que también comenzó la trigésima novena edición del campeonato con una victoria de prestigio, a domicilio, ante el Deportivo Abanca (0-1).

El Real Madrid, gran aspirante a romper una hegemonía azulgrana que se prolonga de forma ininterrumpida desde la temporada 2019-2020, buscará celebrar su clasificación para la fase de grupos de la Liga de Campeones femenina y su triunfo ante el Atlético de Madrid (3-2) con una nueva victoria. Enfrente estará un Eibar que también comenzó sumando de tres, tras imponerse al Espanyol (1-0).

PUBLICIDAD

El conjunto blanco no podrá contar con su gran estrella, Felicia Schröder, que anotó un doblete en la primera mitad y lideró al equipo dirigido por Pau Quesada en la victoria ante su gran rival vecinal, pero que acabó expulsada por una acción antideportiva sobre Rosa Otermín.

La jornada en la máxima categoría del fútbol femenino español se abrirá con dos partidos. Por un lado, el derbi catalán entre el Espanyol y el Badalona Women (sábado, 12.00 horas), dos equipos que buscarán que este encuentro sirva como punto de inflexión para sumar sus primeros tres puntos, ganar confianza y empezar a mirar la clasificación con otros ojos.

PUBLICIDAD

El conjunto blanquiazul perdió en Eibar, mientras que el Badalona vio cómo el Athletic Club remontaba el tanto inicial de Irina Uribe para acabar imponiéndose por 3-1. Empezar a ganar desde la segunda jornada será la principal premisa de dos equipos llamados a dar guerra esta temporada.

El mismo objetivo persigue el recién ascendido Valencia, que tras caer ante el Deportivo Alavés (2-0) en su regreso a Primera afronta ahora su primer partido ante su público, al que quiere regalar una victoria frente a un Madrid CFF (sábado, 12.00 horas) que dejó buenas sensaciones en su estreno con un contundente triunfo ante el Granada (3-1).

PUBLICIDAD

Ya el domingo, el Atlético de Madrid recibirá al otro recién ascendido, el Deportivo Alavés (12.00 horas), en busca de quitarse cuanto antes la espina del derbi. El conjunto rojiblanco no podrá contar con Gio Garbelini, que también vio la roja por conducta violenta, aunque podría entrar ya en la convocatoria el gran fichaje del verano, Jenni Hermoso.

Por su parte, el Costa Adeje Tenerife quiere olvidar cuanto antes la derrota en el feudo del vigente campeón y hacerlo con una victoria ante el Deportivo Abanca (domingo, 12.45 horas). El conjunto que dirige Yeray Martín quiere que el Heliodoro Rodríguez López vuelva a ser un fortín, después de que la pasada temporada solo encajara dos derrotas como local en todo el campeonato liguero.

PUBLICIDAD

Del partido insular al norte de España. En La Rioja, el rebautizado Logroño United, antiguo DUX Logroño, quiere demostrar que su triunfo contra todo pronóstico en el feudo de la Real Sociedad (0-2) no fue flor de un día. Para ello, recibirá al Athletic Club (domingo, 18.30 horas), una prueba de fuego para medir el verdadero potencial del conjunto riojano.

Finalmente, el lunes (19.30 horas), será precisamente la Real Sociedad la que buscará curarse ante el Granada las heridas provocadas por su eliminación y por la confirmación de que no estará en la fase de grupos de la máxima competición continental.

PUBLICIDAD

La derrota ante el potente Chelsea inglés obligará al conjunto donostiarra a centrar todos sus esfuerzos en la Liga. En esta segunda jornada se sentará por primera vez en el banquillo Gorka Álvarez, anunciado como nuevo entrenador tras la salida abrupta de Arturo Ruiz, quien presentó su dimisión a dos días del inicio liguero. EFE

avm/cmm