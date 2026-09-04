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Dos partidos a Felicia Schroder y Gio Garbelini por sus expulsiones en el derbi

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Madrid, 4 sep (EFE).- El Comité de Disciplina de la Federación Española de fútbol (RFEF) impuso dos partidos de sanción a la jugadora del Real Madrid Felicia Schroder y a la del Atlético de Madrid Gio Garbelini, ambas expulsadas en el derbi de la primera jornada de la Liga F, resuelto a favor de las madridistas (3-2).

Disciplina ha impuesto la misma sanción a las dos, por producirse de manera violenta al margen del juego, sin estar en posibilidad de jugar el balón o con el juego detenido, en aplicación del artículo 130.2 del Código de Disciplina de la RFEF, a pesar de las alegaciones del Real Madrid en defensa de la delantera sueca.

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Esta, autora de dos goles, fue expulsada en el minuto 55 por dar una patada sin balón a Rosa Otermin y previamente había sido amonestada con tarjeta amarilla (m. 42). Gio Garbelini también vio la roja en el minuto 68, por propinar una patada sin pelota de por medio a Eva Navarro.

El Real Madrid en sus alegaciones pidió a Disciplina que calificara los hechos dentro de artículo 130.2 del Código y que lo aplicara en su grado mínimo, al no concurrir reincidencia y no haber requerido la jugadora adversaria asistencia médica, lo que ha sido desestimado.

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Dicho artículo sanciona de uno a tres partidos acciones violentas con ocasión del juego, sin consecuencias dolosas, y de dos a tres partidos si los hechos ocurren sin estar en posibilidad de disputar el balón o con el juego detenido. EFE

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