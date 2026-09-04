Dos partidos a Felicia Schroder y Gio Garbelini por sus expulsiones en el derbi

Guardar

Madrid, 4 sep (EFE).- El Comité de Disciplina de la Federación Española de fútbol (RFEF) impuso dos partidos de sanción a la jugadora del Real Madrid Felicia Schroder y a la del Atlético de Madrid Gio Garbelini, ambas expulsadas en el derbi de la primera jornada de la Liga F, resuelto a favor de las madridistas (3-2).

Disciplina ha impuesto la misma sanción a las dos, por producirse de manera violenta al margen del juego, sin estar en posibilidad de jugar el balón o con el juego detenido, en aplicación del artículo 130.2 del Código de Disciplina de la RFEF, a pesar de las alegaciones del Real Madrid en defensa de la delantera sueca.

PUBLICIDAD

Esta, autora de dos goles, fue expulsada en el minuto 55 por dar una patada sin balón a Rosa Otermin y previamente había sido amonestada con tarjeta amarilla (m. 42). Gio Garbelini también vio la roja en el minuto 68, por propinar una patada sin pelota de por medio a Eva Navarro.

El Real Madrid en sus alegaciones pidió a Disciplina que calificara los hechos dentro de artículo 130.2 del Código y que lo aplicara en su grado mínimo, al no concurrir reincidencia y no haber requerido la jugadora adversaria asistencia médica, lo que ha sido desestimado.

PUBLICIDAD

Dicho artículo sanciona de uno a tres partidos acciones violentas con ocasión del juego, sin consecuencias dolosas, y de dos a tres partidos si los hechos ocurren sin estar en posibilidad de disputar el balón o con el juego detenido. EFE