De la Fuente: "Es una pena que nos deje Llorente porque tenía muchas cosas por darnos"

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Ceuta, 4 sep (EFE).- El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, se ha referido este viernes en Ceuta a la decisión del atlético Marcos Llorente de dejar la selección española y ha destacado esta noticia como “una pena” al entender que el lateral “todavía tenía muchas cosas" por dar a la Roja.

En declaraciones a los periodistas en Ceuta, Luis de la Fuente ha dado las gracias al lateral madrileño “porque es un grandísimo futbolista, una persona excepcional", y ha apuntado que ya lo había "hablado en privado" y que "hay que reconocer su trayectoria", por lo que le ha deseado "todo lo mejor que le queda por hacer por el fútbol y su club”.

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El técnico riojano ha incidido en que a partir de ahora este jugador seguirá aportando al fútbol y que todos lo van "a celebrar" porque es lo que quieren "todos los buenos aficionados al fútbol”.

En relación a la final del Mundial 2030, ha insistido en que España debe ser la sede porque forman "un grandísimo país con una estructura fantástica, unas instalaciones excepcionales y una historia futbolística grandísima".

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"Somos los actuales campeones del mundo, por lo que qué mejor sitio que jugar una final del Mundial en el país y una de las ciudades del país vigente campeón del mundo”.

Luis de la Fuente se ha referido a la posibilidad de que Marruecos no entre en la candidatura para decir que “esos son ya temas institucionales a otros muchos niveles" y que no sabe "lo que demanda esa toma de decisiones”.

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Sobre la situación de Ceuta, ha señalado que “es imprescindible y urgente que recupere la normalidad".

"Yo puedo hablar de fútbol, pero hay que hacer todo lo que se tenga que hacer para ese objetivo. No sé qué mecanismos hay que utilizar para que los ceutíes recuperen esa normalidad ya porque es lo más inmediato”, ha destacado.

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En relación a la posibilidad de que la selección juegue en la ciudad, ha recordado que estuvo en Ceuta "dirigiendo a la Sub-19 y "en Melilla con la Sub-21", por lo que ha reconocido que se sintieron "muy arropados".

"La selección genera una gran expectación y es un orgullo estar en nuestra casa”, ha asegurado. EFE

(foto) (vídeo)