Clark: “Siento que cualquiera a la que le pase el balón va a meter el tiro”

Guardar

Berlín, 4 sep (EFE).- Caitlin Clark dejó una buena carta de presentación en su debut en la Copa del Mundo de Berlín tras finalizar la cita con 14 puntos, 11 asistencias y 22 de valoración, que aportaron al triunfo de Estados Unidos que fue muy superior a China (94-61).

La base de las Indiana Fever comentó en rueda de prensa que se siente "muy cómoda" jugando en este ‘Team USA’ plagado de "jugadoras talentosas".

PUBLICIDAD

“Siento que a cualquiera a la que le pase el balón va a meter el tiro”, dijo Clark.

Tras su gran actuación, la jugadora aseguró que ha venido a “jugar rápido y compartir el balón, sobre todo con las jugadoras interiores”.

Pese a no formar parte del quinteto titular, Clark señaló que se “adaptará” a su rol y que cuenta con la confianza del cuerpo técnico: “La entrenadora me ha dicho que confié en mí y que sea yo misma en la pista”.

PUBLICIDAD

Clark aseguró que la selección estadounidense está “muy motivada” y que el equipo está “disfrutando” de su estancia en Alemania.

“Es muy divertido ver a toda la afición y comprobar como el baloncesto femenino está creciendo globalmente, espero que el apoyo siga creciendo durante todo el torneo”, insistió.

PUBLICIDAD

EFE

1011934

ip/apa