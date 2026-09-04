Espana agencias

CCOO valora "muy positivamente" el principio de acuerdo con Airbus

Guardar

Cádiz, 4 sep (EFE).- El secretario general de CCOO en la planta de Airbus de Cádiz, Jesús Ortiz, ha valorado "muy positivamente" el principio de acuerdo alcanzado entre los sindicatos y la compañía aeronáutica y ha explicado que ahora será "toda la plantilla quien tenga de forma democrática y transparente la última palabra" en un referéndum para su ratificación.

En unas declaraciones remitidas a los medios, el representante de CCOO explica que en la reunión celebrada este viernes el Ministerio de Industria y Turismo, tras escuchar a las partes, "ha confirmado su compromiso" con el sector y sus trabajadores y "ha trasladado una propuesta final que cuenta con el aval del Gobierno de España" con el objetivo de "desbloquear" el conflicto laboral en esta empresa estratégica.

PUBLICIDAD

CCOO "valora muy positivamente la propuesta presentada" ya que entiende que "responde a las reivindicaciones y demandas planteadas por los sindicatos y la plantilla tanto en materia salarial y laboral, como en la garantía de empleo, carga de trabajo e inversiones y futuro industrial en Airbus España".

Por ello, el sindicato se ha comprometido a someter la propuesta a referéndum de los trabajadores y a vincularse a su resultado. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los reyes Felipe VI y Letizia viajarán a Noruega con la reina Sofía para acudir al funeral de Harald V

Por el momento se desconoce si Juan Carlos I acudirá también al último adiós del monarca el 9 de septiembre en Oslo

Los reyes Felipe VI y Letizia viajarán a Noruega con la reina Sofía para acudir al funeral de Harald V

La obra centenaria que protege de las riadas a esta ciudad de Cataluña: el desvío que cambió para siempre el recorrido del agua

Una infraestructura de 1.150 metros que nació para alejar las riadas del centro y que más de un siglo después continúa de guardia bajo tierra

La obra centenaria que protege de las riadas a esta ciudad de Cataluña: el desvío que cambió para siempre el recorrido del agua

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada viernes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La prensa marroquí estalla contra Luis de la Fuente por su visita a Ceuta: “El fútbol español se politiza al más alto nivel”

El seleccionador de La Roja y el presidente de la RFEF, Louzán, se encuentran en la comunidad autónoma para mostrar su apoyo

La prensa marroquí estalla contra Luis de la Fuente por su visita a Ceuta: “El fútbol español se politiza al más alto nivel”

Arturo Pérez-Reverte opina sobre ‘El problema final’, la serie de Netflix protagonizada por José Coronado que adapta una de sus novelas: “Me ha gustado mucho”

El ganador de dos Goya protagoniza la adaptación de la obra inspirada en Sherlock Holmes que el académico publicó en 2023 y que llegará a la plataforma el próximo 25 de septiembre

Arturo Pérez-Reverte opina sobre ‘El problema final’, la serie de Netflix protagonizada por José Coronado que adapta una de sus novelas: “Me ha gustado mucho”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional advierte sobre los riesgos de las redes: “¿Qué pasaría si un supuesto cazatalentos le pide a un menor fotos a cambio de dinero?”

La Policía Nacional advierte sobre los riesgos de las redes: “¿Qué pasaría si un supuesto cazatalentos le pide a un menor fotos a cambio de dinero?”

Aldama pide vender por su cuenta sus 13 coches incautados entre Ferrari y Land Rover: Hacienda los valora en 635.700 euros y él cree que puede sacarles más dinero

La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

Qué ver en un día en las Islas Cíes: guía práctica para aprovechar al máximo la visita

Antonio Balas asciende tras la firma de Margarita Robles y continuará en la UCO a través de una comisión de servicio

ECONOMÍA

Cuánta pensión cobrarán Santi Aldama y Hugo González por jugar en la NBA: la jubilación que convierte el baloncesto en un retiro de oro

Cuánta pensión cobrarán Santi Aldama y Hugo González por jugar en la NBA: la jubilación que convierte el baloncesto en un retiro de oro

Montse Escobar, psicóloga: “El problema de las batallas del aura está en que el joven crea que su valor depende de la puntuación de los demás”

Adiós al periodo de prueba de más de seis meses, salvo excepciones: el Gobierno endurece las condiciones para las empresas

El Gobierno aprueba el modelo de financiación autonómica con dos comunidades del PSOE en contra: rechazo de Castilla-La Mancha y Asturias y apoyo de Cataluña y Canarias

El primer rascacielos de Europa cambia de manos: Telefónica vende su histórica sede en Gran Vía por 200 millones

DEPORTES

La prensa marroquí estalla contra Luis de la Fuente por su visita a Ceuta: “El fútbol español se politiza al más alto nivel”

La prensa marroquí estalla contra Luis de la Fuente por su visita a Ceuta: “El fútbol español se politiza al más alto nivel”

Marcos Llorente, talismán de La Roja: 27 partidos, dos títulos y ninguna derrota

La Champions League femenina se ceba con el Real Madrid y deja un camino de rosas para el FC Barcelona

Marcos Llorente se retira de la selección española tras 27 partidos y cero goles: así ha sido su trayectoria con La Roja

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”