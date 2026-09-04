CCOO valora "muy positivamente" el principio de acuerdo con Airbus

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Cádiz, 4 sep (EFE).- El secretario general de CCOO en la planta de Airbus de Cádiz, Jesús Ortiz, ha valorado "muy positivamente" el principio de acuerdo alcanzado entre los sindicatos y la compañía aeronáutica y ha explicado que ahora será "toda la plantilla quien tenga de forma democrática y transparente la última palabra" en un referéndum para su ratificación.

En unas declaraciones remitidas a los medios, el representante de CCOO explica que en la reunión celebrada este viernes el Ministerio de Industria y Turismo, tras escuchar a las partes, "ha confirmado su compromiso" con el sector y sus trabajadores y "ha trasladado una propuesta final que cuenta con el aval del Gobierno de España" con el objetivo de "desbloquear" el conflicto laboral en esta empresa estratégica.

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CCOO "valora muy positivamente la propuesta presentada" ya que entiende que "responde a las reivindicaciones y demandas planteadas por los sindicatos y la plantilla tanto en materia salarial y laboral, como en la garantía de empleo, carga de trabajo e inversiones y futuro industrial en Airbus España".

Por ello, el sindicato se ha comprometido a someter la propuesta a referéndum de los trabajadores y a vincularse a su resultado. EFE