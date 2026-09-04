Begoña Gómez pide su absolución y niega cualquier delito de cara al futuro juicio

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Madrid, 4 sep (EFE).- Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha remitido este viernes su escrito de defensa de cara al futuro juicio, en el que solicita su absolución y niega que aprovechase "su vínculo matrimonial" con el jefe del Ejecutivo para conseguir una cátedra universitaria, y que obtuviera beneficio económico.

Asimismo, niega que se apropiara de un software de la Universidad Complutense de Madrid y que utilizase a su asesora para labores indebidas.

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El actual abogado de Gómez en la causa, Jaime Campaner, ha presentado el escrito de conclusiones de cara al juicio, que es el que quedaba tras la decisión que tomó la Audiencia de Madrid el pasado julio, cuando avaló juzgar con jurado a la esposa del presidente del Gobierno por tráfico de influencias y malversación, y archivó los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que apuntaba el juez Juan Carlos Peinado.

En la misma línea que en escritos anteriores, la defensa de Begoña Gómez pide su libre absolución y reclama que se condene en costas a la acusación popular liderada por Hazte Oír -que pide 13 años de cárcel para ella- por su "temeraria actuación procesal". EFE

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