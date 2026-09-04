Arranca el Consejo con el 90% de las autonomías en contra del nuevo modelo de financiación

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Madrid, 4 sep (EFE).- El Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde autonomías y Gobierno debatirán este viernes la reforma de la financiación autonómica propuesta por el Ejecutivo, ha comenzado con el 90 % de las comunidades en contra del nuevo modelo.

Aun así, el nuevo sistema logrará hoy vía libre para su tramitación parlamentaria, tras un encuentro que ha reunido asistencia suficiente, pues todos los consejeros, salvo Madrid, han acudido, y con el voto contrario al nuevo modelo decidido, salvo en el caso de Cataluña y Canarias.

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El Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que agrupa a los consejeros autonómicos de Economía y el ministro de Hacienda, ha comenzado en torno a las once de la mañana.

Cataluña y Canarias votarán a favor, y Madrid ha decidido no acudir, proponiendo al resto de las autonomías gobernadas por el PP boicotear la reunión para provocar falta de quorum.

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Esta propuesta no ha sido asumida por otros consejeros populares, pero en sus declaraciones a los medios de comunicación a la entrada del Ministerio de Hacienda los representantes de Murcia, Andalucía y Valencia, por citar algunos, han minimizado las diferencias con la Comunidad de Madrid, señalando que están de acuerdo en el fondo: la oposición a la propuesta del Gobierno.

En esta línea, el gallego Miguel Corgos ha explicado que habían anunciado su comparecencia y que son consecuentes con lo que habían señalado. "Vamos a intentar hasta el final -ha dicho- que se devuelva esta propuesta de sistema de financiación”, aunque la posición de Madrid, al final, es “muy parecida a la nuestra”.

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Por su lado, la consellera catalana, Alicia Romero (PSC), ha declarado a la entrada a la reunión que celebra “este nuevo modelo, que trae el Gobierno de España después de más de una década” y que es “más justo y más igualitario, y aportará al sistema más de 21.000 millones de euros y significará para Cataluña "poder mejorar los servicios públicos”.

Los socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha han sido, por el contrario, críticos con el modelo, con más matices en el caso de Guillermo Peláez, el consejero asturiano, quien al menos ha puesto en valor la iniciativa de presentar un nuevo modelo por parte del Gobierno y ha criticado la falta de diálogo desde el PP.

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En todo caso, los dos han destacado que el modelo no favorece la igualdad y ha sido tramitado con graves defectos formales.

Amador Pastor, de Castilla-La Mancha, ha señalado su “oposición frontal”, por ser un modelo que se ha negociado con ERC que beneficia a Cataluña, sin que se hayan escuchado las aportaciones del resto de las autonomías.

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No puede ser que “los independentistas decidan el modelo para el resto de los españoles”, ha explicado, para luego referirse al principio de ordinalidad, que a su juicio favorece a las autonomías con más habitantes con altas rentas.

Unas críticas muy parecidas ha hecho, aunque en otro tono, la consejera andaluza, la popular Carolina España, quien ha calificado de “traición” a las comunidades autónomas la propuesta.

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“Nadie puede entender un sistema de financiación autonómico que es para todas las autonomías de España, pero se ha cocinado con el independentismo, a espaldas del resto de las comunidades autónomas, es decir, se ha negociado a escondidas entre Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña”, ha dicho.

El valenciano José Antonio Rovira ha recordado que cuando Arcadi España era conseller del ejecutivo de Ximo Puig exigía a Pedro Sánchez un fondo de nivelación transitorio en tanto no se aprobara el nuevo modelo de financiación, pero de ese fondo, ahora que es ministro, no se ha vuelto a hablar. EFE

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