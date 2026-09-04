Espana agencias

Arranca el Consejo con el 90% de las autonomías en contra del nuevo modelo de financiación

Guardar

Madrid, 4 sep (EFE).- El Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde autonomías y Gobierno debatirán este viernes la reforma de la financiación autonómica propuesta por el Ejecutivo, ha comenzado con el 90 % de las comunidades en contra del nuevo modelo.

Aun así, el nuevo sistema logrará hoy vía libre para su tramitación parlamentaria, tras un encuentro que ha reunido asistencia suficiente, pues todos los consejeros, salvo Madrid, han acudido, y con el voto contrario al nuevo modelo decidido, salvo en el caso de Cataluña y Canarias.

PUBLICIDAD

El Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que agrupa a los consejeros autonómicos de Economía y el ministro de Hacienda, ha comenzado en torno a las once de la mañana.

Cataluña y Canarias votarán a favor, y Madrid ha decidido no acudir, proponiendo al resto de las autonomías gobernadas por el PP boicotear la reunión para provocar falta de quorum.

PUBLICIDAD

Esta propuesta no ha sido asumida por otros consejeros populares, pero en sus declaraciones a los medios de comunicación a la entrada del Ministerio de Hacienda los representantes de Murcia, Andalucía y Valencia, por citar algunos, han minimizado las diferencias con la Comunidad de Madrid, señalando que están de acuerdo en el fondo: la oposición a la propuesta del Gobierno.

En esta línea, el gallego Miguel Corgos ha explicado que habían anunciado su comparecencia y que son consecuentes con lo que habían señalado. "Vamos a intentar hasta el final -ha dicho- que se devuelva esta propuesta de sistema de financiación”, aunque la posición de Madrid, al final, es “muy parecida a la nuestra”.

Por su lado, la consellera catalana, Alicia Romero (PSC), ha declarado a la entrada a la reunión que celebra “este nuevo modelo, que trae el Gobierno de España después de más de una década” y que es “más justo y más igualitario, y aportará al sistema más de 21.000 millones de euros y significará para Cataluña "poder mejorar los servicios públicos”.

Los socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha han sido, por el contrario, críticos con el modelo, con más matices en el caso de Guillermo Peláez, el consejero asturiano, quien al menos ha puesto en valor la iniciativa de presentar un nuevo modelo por parte del Gobierno y ha criticado la falta de diálogo desde el PP.

En todo caso, los dos han destacado que el modelo no favorece la igualdad y ha sido tramitado con graves defectos formales.

Amador Pastor, de Castilla-La Mancha, ha señalado su “oposición frontal”, por ser un modelo que se ha negociado con ERC que beneficia a Cataluña, sin que se hayan escuchado las aportaciones del resto de las autonomías.

No puede ser que “los independentistas decidan el modelo para el resto de los españoles”, ha explicado, para luego referirse al principio de ordinalidad, que a su juicio favorece a las autonomías con más habitantes con altas rentas.

Unas críticas muy parecidas ha hecho, aunque en otro tono, la consejera andaluza, la popular Carolina España, quien ha calificado de “traición” a las comunidades autónomas la propuesta.

“Nadie puede entender un sistema de financiación autonómico que es para todas las autonomías de España, pero se ha cocinado con el independentismo, a espaldas del resto de las comunidades autónomas, es decir, se ha negociado a escondidas entre Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña”, ha dicho.

El valenciano José Antonio Rovira ha recordado que cuando Arcadi España era conseller del ejecutivo de Ximo Puig exigía a Pedro Sánchez un fondo de nivelación transitorio en tanto no se aprobara el nuevo modelo de financiación, pero de ese fondo, ahora que es ministro, no se ha vuelto a hablar. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Carlos Peguer, de ‘La Pija y la Quinqui’, anuncia que se casa con Nacho Arráez, su novio desde hace más de dos años

El creador de contenido da un nuevo paso en su relación después de haber hablado públicamente de sus deseos de pasar por el altar

Carlos Peguer, de ‘La Pija y la Quinqui’, anuncia que se casa con Nacho Arráez, su novio desde hace más de dos años

Antonio Balas asciende tras la firma de Margarita Robles y continuará en la UCO a través de una comisión de servicio

El texto señala que el ahora coronel deja su destino anterior. A la vez, establece su continuidad en la unidad

Antonio Balas asciende tras la firma de Margarita Robles y continuará en la UCO a través de una comisión de servicio

El mapa del mundo que conocemos podría estar a punto de cambiar: la ONU votará si adoptar una nueva versión que refleje el tamaño real de África

La proyección de Mercator exagera la superficie de zonas como Europa, Rusia o Groenlandia

El mapa del mundo que conocemos podría estar a punto de cambiar: la ONU votará si adoptar una nueva versión que refleje el tamaño real de África

Tengo un Seat: qué pasa con mi garantía si la marca desaparece

La cobertura de fábrica y la normativa europea de reparación protegen a los propietarios actuales, incluso si Volkswagen concreta la retirada comercial de la marca prevista para 2029

Tengo un Seat: qué pasa con mi garantía si la marca desaparece

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 4 septiembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 4 septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué ver en un día en las Islas Cíes: guía práctica para aprovechar al máximo la visita

Qué ver en un día en las Islas Cíes: guía práctica para aprovechar al máximo la visita

Antonio Balas asciende tras la firma de Margarita Robles y continuará en la UCO a través de una comisión de servicio

Esto dicen las últimas pruebas de seguridad Euro NCAP: tres coches chinos consiguen la máxima puntuación por encima del Cupra Raval

Detenido un migrante en Ceuta tras amenazar con apuñalar a un militar

La Policía y la DGT advierten antes de la vuelta al cole: esta es la norma que muchos no cumplen con el Sistema de Retención Infantil

ECONOMÍA

Las autonomías del PP no secundan el boicot de Ayuso y acuden a la votación para la reforma de la financiación autonómica

Las autonomías del PP no secundan el boicot de Ayuso y acuden a la votación para la reforma de la financiación autonómica

Tengo un Seat: qué pasa con mi garantía si la marca desaparece

El nuevo plan de ajuste del Grupo Volkswagen deja en el aire el futuro de Seat: la marca podría desaparecer antes de 2030

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 4 de septiembre

Las hipotecas fijas arrasan a pesar de su subida: el 91% de compradores las eligen mientras las variables desaparecen del mercado

DEPORTES

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”

La edad ya no perdona en el fútbol: por qué cada vez cuesta más encontrar equipo a las leyendas

Perico Delgado, ganador de la Vuelta España, cuenta cómo se preparaba para competir: “Esto lo haces ahora y te echan”

Marcos Llorente anuncia que deja la selección española: “Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia”

Raúl Asencio rompe su silencio tras el juicio y el escándalo por alcohol: “Estoy profundamente arrepentido y asumo mi responsabilidad”