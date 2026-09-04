Alemania, Corea del Norte y EE.UU. dominan el historial

Redacción deportes, 4 sep (EFE).- Las selecciones de Alemania, Corea del Norte y Estados Unidos dominan, con tres títulos, el historial del Mundial sub-20 femenino, torneo que tan sólo han ganado otros dos equipos, Japón y España.

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