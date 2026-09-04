Alemania, Corea del Norte y EE.UU. dominan el historial

Redacción deportes, 4 sep (EFE).- Las selecciones de Alemania, Corea del Norte y Estados Unidos dominan, con tres títulos, el historial del Mundial sub-20 femenino, torneo que tan sólo han ganado otros dos equipos, Japón y España.
Año
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Sede
Campeona
Resultado
Subcampeona
Tercera
Resultado
Cuarta
2002
Canadá
EEUU
1-0
Canadá
Alemania
1-1 (4-3 p.)
Brasil
2004
Tailandia
Alemania
2-0
China
EEUU
3-0
Brasil
2006
Rusia
Corea Norte
5-0
China
Brasil
0-0 (6-5 p.)
EEUU
2008
Chile
EEUU
2-1
Corea Norte
Alemania
5-3
Francia
2010
Alemania
Alemania
2-0
Nigeria
Corea Sur
1-0
Colombia
2012
Japón
EEUU
1-0
Alemania
Japón
2-1
Nigeria
2014
Canadá
Alemania
1-0
Nigeria
Francia
3-2
Corea Norte
2016
Papua N. Guinea
Corea Norte
3-1
Francia
Japón
2-0
EEUU
2018
Francia
Japón
3-1
España
Inglaterra
1-1 (4-2 p.)
Francia
2022
Costa Rica
España
3-1
Japón
Brasil
4-1
Países Bajos
2024
Colombia
Corea Norte
1-0
Japón
EEUU
2-1
Países Bajos
2026
Polonia
EFE
jap/cmm
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