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Alemania, Corea del Norte y EE.UU. dominan el historial

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Redacción deportes, 4 sep (EFE).- Las selecciones de Alemania, Corea del Norte y Estados Unidos dominan, con tres títulos, el historial del Mundial sub-20 femenino, torneo que tan sólo han ganado otros dos equipos, Japón y España.

Año

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Sede

Campeona

Resultado

Subcampeona

Tercera

Resultado

Cuarta

2002

Canadá

EEUU

1-0

Canadá

Alemania

1-1 (4-3 p.)

Brasil

2004

Tailandia

Alemania

2-0

China

EEUU

3-0

Brasil

2006

Rusia

Corea Norte

5-0

China

Brasil

0-0 (6-5 p.)

EEUU

2008

Chile

EEUU

2-1

Corea Norte

Alemania

5-3

Francia

2010

Alemania

Alemania

2-0

Nigeria

Corea Sur

1-0

Colombia

2012

Japón

EEUU

1-0

Alemania

Japón

2-1

Nigeria

2014

Canadá

Alemania

1-0

Nigeria

Francia

3-2

Corea Norte

2016

Papua N. Guinea

Corea Norte

3-1

Francia

Japón

2-0

EEUU

2018

Francia

Japón

3-1

España

Inglaterra

1-1 (4-2 p.)

Francia

2022

Costa Rica

España

3-1

Japón

Brasil

4-1

Países Bajos

2024

Colombia

Corea Norte

1-0

Japón

EEUU

2-1

Países Bajos

2026

Polonia

EFE

jap/cmm

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