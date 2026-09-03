Sira Rego pone en duda que se movieran 80.000 personas sin que Marruecos lo supiera

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Madrid, 3 sep (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha declarado este jueves que "cuesta mucho pensar que se movieran 80.000 personas sin que Marruecos lo supiera" y que "no parece que la política de apaciguamiento" de este país "esté siendo beneficiosa o razonable".

"Tenemos una frontera sur controlada por un tercer país", Marruecos, ha señalado la ministra a su llegada al Congreso para asistir al pleno extraordinario en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece para explicar sus decisiones en la crisis migratoria sufrida por Ceuta.

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Rego, que ha llegado acompañada de otros ministros de Sumar, ha explicado que esa política de alquiler de la frontera sur, "votada en Bruselas por el PP y Vox", deja "nuestra soberanía" bajo control de Marruecos.

A partir de ahí, ha dicho, "cuesta mucho pensar que se han movido casi 80.000 personas sin que ese país tuviera conocimiento de alguna manera. No parece que esté siendo beneficiosa o razonable la política de apaciguamiento a Marruecos que pasa por cuestiones tan importantes como la autodeterminación del pueblo saharaui".

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"La solidaridad con Ceuta pasa por destinar recursos, y ya lo hemos hecho desde el Consejo de Ministros, y por sacar a las personas más vulnerables para desinflamar, destensionar la situación en Ceuta", ha explicado la ministra.

"Y esto significa que tiene que haber corresponsabilidad de todas las administraciones", ha añadido, antes de señalar que han "activado 500 plazas para trasladar a niñas en situación vulnerable en Ceuta, lo que contribuiría significativamente a rebajar la tensión y a tratar de manera humanitaria" a esas personas.

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El PP debe firmar el traslado, si lo hace "podemos comenzar hoy mismo ese traslado de niñas a la península que es prioritario".

"Y en relación con las responsabilidades hay muchas cuestiones por aclarar todavía, somos conscientes de ello. Pero hay algo que sabemos con certeza, y es que lo que ha sucedido en Ceuta es el fracaso de modelo migratorio que se vota en Bruselas y se aplica en la frontera sur", ha explicado.

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"Ese modelo de alquiler de la soberanía de la frontera a Marruecos ha generado esta crisis", ha apuntado Rego. EFE