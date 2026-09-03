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Se entrega tras clavar un arpón de pesca a un desconocido y atarlo a una barandilla

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Granada, 3 sep (EFE).- El hombre acusado de atacar con un gancho de pesca a un peatón que le recriminó que no parase ante un paso de cebra y al que inmovilizó dejándolo atado a una barandilla, se ha entregado después de horas de negociaciones policiales.

Fuentes de la Policía Nacional han informado de que tras una "negociación exitosa", el acusado se presentó ayer miércoles en dependencias policiales, donde permanece mientras se instruyen diligencias para ponerlo a disposición judicial.

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Los hechos sucedieron sobre las 22:45 horas de este lunes y comenzaron como una discusión de tráfico en la zona de Lancha del Genil, en Granada capital.

Según informó entonces la Policía Local, que con las imágenes de unas cámaras de seguridad identificó al ahora detenido, una pareja cruzaba por un paso de cebra cuando un vehículo blanco estuvo a punto de atropellarlos, lo que provocó que el peatón le reprochase al conductor su maniobra.

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En vez de continuar su marcha o disculparse, el conductor ahora detenido frenó, se bajó del vehículo y sacó del maletero un gancho metálico de pesca, una especie de arpón con el que se dirigió a la víctima.

El conductor le clavó el gancho a la víctima en el brazo y aprovechó para dejarlo sujeto a una barandilla, sin poder moverse.

Sanitarios del 061 atendieron a la víctima en la zona, aunque fue necesaria la intervención de los bomberos para cortar el gancho con una cizalla y poder liberarlo.

Aún con parte del metal incrustado en el brazo, el hombre fue evacuado a un hospital para extraerle el arma improvisada.

Aunque la Policía Local identificó al agresor, con el que llegó a contactar por teléfono, el hombre ocultó su ubicación y se limitó a decir que se presentaría en dependencias de la Policía Nacional, lo que ha hecho dos días después y tras las negociaciones policiales. EFE

mro/vg/mcm

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