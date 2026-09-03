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Sanidad prohíbe la comercialización de un enjuague bucal infantil por una bacteria

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Madrid, 3 sep (EFE).- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha prohibido la venta y ha ordenado retirar del mercado unos lotes de enjuague bucal infantil debido a la presencia de una bacteria que puede provocar infecciones.

Se trata de los productos 26B01, 26B04, 26B05 y 26B06 (estos tres últimos corresponden a packs 2×1) del cosmético FluorKin infantil fresa enjuague bucal en los que se ha detectado la presencia de la bacteria Burkholderia cepacia.

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Según informa el comunicado de la AEMPS "la bacteria puede provocar infecciones, especialmente en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado".

Este producto ha sido fabricado por el Laboratorio Boniquet S.A., aunque la empresa responsable de la puesta en el mercado es Laboratorios Kin S.A. y figura como tal en el etiquetado del envase. EFE

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