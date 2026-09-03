Sánchez pide explicaciones al CENIF por no informar a superiores de su informe sobre Ceuta

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Madrid, 3 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que pedirá explicaciones de por qué los agentes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional no compartieron con sus superiores el contenido del informe que le había encargado la Audiencia Nacional sobre un asunto "con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado".

Así lo ha anunciado en su comparecencia ante el Congreso para dar cuenta de la crisis migratoria y que se produce horas después de conocerse este documento que escribe lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta como una entrada masiva de personas "planificada", en ningún caso "espontánea", en la que participaron agentes de las fuerzas de seguridad de Marruecos.

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Este informe fue elaborado a petición de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que solicitó a los agentes no compartir su contenido con sus superiores.

Sánchez se ha referido durante su intervención a este informe y a este organismo que ha defendido como un centro que elabora, en la mayoría de los casos, notas informativas como las que circularon de forma interna los días previos a la entrada masiva de unas 72.000 personas.

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"Por qué el CENIF no remitió a ningún superior estas notas, por qué no se compartió con sus superiores y con el Gobierno de España el contenido de un informe que le había encargado una juez y que con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado", ha censurado el presidente, que ha defendido que todo esto "tendrá que explicarse". EFE

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