Espana agencias

Sánchez pide explicaciones al CENIF por no informar a superiores de su informe sobre Ceuta

Guardar

Madrid, 3 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que pedirá explicaciones de por qué los agentes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional no compartieron con sus superiores el contenido del informe que le había encargado la Audiencia Nacional sobre un asunto "con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado".

Así lo ha anunciado en su comparecencia ante el Congreso para dar cuenta de la crisis migratoria y que se produce horas después de conocerse este documento que escribe lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta como una entrada masiva de personas "planificada", en ningún caso "espontánea", en la que participaron agentes de las fuerzas de seguridad de Marruecos.

PUBLICIDAD

Este informe fue elaborado a petición de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que solicitó a los agentes no compartir su contenido con sus superiores.

Sánchez se ha referido durante su intervención a este informe y a este organismo que ha defendido como un centro que elabora, en la mayoría de los casos, notas informativas como las que circularon de forma interna los días previos a la entrada masiva de unas 72.000 personas.

PUBLICIDAD

"Por qué el CENIF no remitió a ningún superior estas notas, por qué no se compartió con sus superiores y con el Gobierno de España el contenido de un informe que le había encargado una juez y que con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado", ha censurado el presidente, que ha defendido que todo esto "tendrá que explicarse". EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Javier Quintero, psiquiatra: “Si nunca fallas, es que probablemente nunca estés intentando algo que realmente te haga crecer”

El miedo puede estar presente ante el fracaso, la opinión de los demás, la incertidumbre o el rechazo

Javier Quintero, psiquiatra: “Si nunca fallas, es que probablemente nunca estés intentando algo que realmente te haga crecer”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada jueves, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Pedro Sánchez promete publicar todos los informes sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta: “El Gobierno no tiene nada que ocultar”

El informe aportado por la Policía a la jueza María Tardón describe lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio como una entrada masiva de personas “planificada”, en ningún caso “espontánea”, y sitúa entre sus organizadores y ejecutores a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos

Pedro Sánchez promete publicar todos los informes sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta: “El Gobierno no tiene nada que ocultar”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Pedro Sánchez mantiene su confianza en Marruecos tras el informe policial de la entrada masiva en Ceuta: “No hay evidencias sólidas de que lo planificara”

El escrito elaborado por la CENIF y entregado a la jueza de la Audiencia Nacional planteaba un nuevo escenario antes de la comparecencia del presidente en el Congreso

Pedro Sánchez mantiene su confianza en Marruecos tras el informe policial de la entrada masiva en Ceuta: “No hay evidencias sólidas de que lo planificara”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez promete publicar todos los informes sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta: “El Gobierno no tiene nada que ocultar”

Pedro Sánchez promete publicar todos los informes sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta: “El Gobierno no tiene nada que ocultar”

Pedro Sánchez mantiene su confianza en Marruecos tras el informe policial de la entrada masiva en Ceuta: “No hay evidencias sólidas de que lo planificara”

Pedro Sánchez rebaja el papel de Rusia e Israel en la avalancha migratoria en Ceuta y dice ahora que “no hay evidencias” de que fuesen causantes

Comparecencia de Pedro Sánchez sobre la crisis de Ceuta y el papel de Marruecos, en directo: el presidente del Gobierno afirma que el rey visitará la ciudad autónoma “en las próximas semanas”

La crisis de Ceuta aviva la ruptura que hay entre el Ministerio del Interior y los mandos policiales: “Ya saben que el Gobierno de Sánchez está amortizado”

ECONOMÍA

Seguros obligatorios en una hipoteca: qué exige la ley y qué puede pedir el banco al conceder el préstamo

Seguros obligatorios en una hipoteca: qué exige la ley y qué puede pedir el banco al conceder el préstamo

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si tienes un familiar a tu cargo, puedes solicitar el teletrabajo”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Retrasar la jubilación no compensa para quienes eligen el pago único: reciben solo el 51% del valor de la pensión que pierden

La batalla de los universitarios por alquilar se recrudece: en septiembre les toca pagar más, vivir lejos del campus y conformarse con lo que queda

DEPORTES

Carlos Alcaraz remonta ante Faria en el US Open y despeja las dudas sobre su físico

Carlos Alcaraz remonta ante Faria en el US Open y despeja las dudas sobre su físico

El álbum de cromos va a ser digital y lo tendremos en el móvil con más recompensas para los coleccionistas: “Cambia el soporte, no la emoción”

Raúl de Tomás, el fichaje ‘sorpresa’ del Rayo Vallecano que está ante su última oportunidad de volver a tenerlo todo

El Manchester City sigue a lo suyo: otros 500 millones y a la espera de 115 cargos por el fair play financiero

El mercado de fichajes de Arabia, Turquía o Portugal amenaza a los clubes españoles