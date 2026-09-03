Sánchez dice que no hay pruebas de que Marruecos diseñara o ejecutara la crisis de Ceuta

Guardar

Madrid, 3 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado este jueves que "no hay pruebas" de que la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio fuera "diseñada o ejecutada" por las autoridades marroquíes.

Durante su primera intervención en la comparecencia ante el pleno del Congreso sobre la crisis de Ceuta, Sánchez ha señalado que si el Gobierno tuviera pruebas "sólidas" actuaría "en consecuencia, con total contundencia, como exige la situación".

PUBLICIDAD

"Este Gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros cuando así la situación lo ha requerido", ha ahondado el presidente del Gobierno.

Ha insistido, no obstante, en que solo actuará cargado de "hechos probados, contrastados", tras recordar la guerra de Irak que llevó a España a participar en "una guerra ilegal con pruebas falsas".

PUBLICIDAD

Según ha apuntado, a día de hoy tampoco ninguna institución o gobierno internacional ha entregado "evidencias sólidas" de que Marruecos ejecutara o planificara lo sucedido.

No obstante, ha añadido, que "es evidente que después de lo ocurrido, esa cooperación (con Marruecos) tiene que ser diferente".

Tras recalcar la necesidad de mantener relaciones de buena vecindad, ha avanzado que están revisando todos los "mecanismos de coordinación y alerta" que el Gobierno tiene con el Estado marroquí para "construir garantías adicionales". EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo) (Audio)