Sánchez anuncia que el rey visitará Ceuta y Melilla "en las próximas semanas"

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Madrid, 3 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este jueves que el rey Felipe VI visitará Ceuta y Melilla "en las próximas semanas".

Esta visita del monarca transmitirá "el compromiso absoluto del Estado" con las dos ciudades autónomas, ha subrayado el presidente en su comparecencia en el Congreso sobre la crisis en Ceuta.

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Será el primer viaje oficial de Felipe VI a las dos ciudades autónomas, que se producirá casi 20 años después de que lo hiciera su padre, el rey Juan Carlos, lo que provocó una crisis diplomática con Marruecos. EFE

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