Mourinho: “A Messi le echas de menos siempre”

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Madrid, 3 sep (EFE).- El portugués Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, aseguró que al futbolista argentino Lionel Messi se le “echa de menos siempre” y que para verle jugar tendrá que hacer algo que “no” le “gusta mucho” como es “ver algún partido de la MLS”, al ser consultado por el reciente adiós a la Albiceleste del campeón del mundo en Catar 2022.

“Hablar de Messi es complicado (sonríe). No hay mucho más que decir. Y no hay palabras que puedan describir su calidad como jugador. Llegó a este Mundial con 38 o 39 años y ha sido lo que hemos visto. Es de esos jugadores que vas a echar de menos. Tendremos que ver algún partido de la MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, para aprovechar estos últimos años. Es uno de esos que, como decía en una rueda de prensa anterior, echas de menos siempre. Y este es uno de los de nuestra generación”, dijo en rueda de prensa.

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Además, durante su comparecencia previa al encuentro frente al Betis, el técnico contestó a una pregunta de un compatriota de Messi, Julián Alvarez, quien, tras expresar su deseo de salir del Atlético de Madrid con el FC Barcelona intentando su fichaje, no salió en el mercado de verano.

“La situación específica que tú hablas no hay nadie que la conozca mejor que (el entrenador del Atlético, Diego) Simeone. No hay nadie que conozca mejor el club que Simeone. Yo no tengo absolutamente nada que decir en relación a esta situación. Yo, normalmente, digo que si un jugador no está satisfecho, cuando llega el 1 de septiembre tienes que estar satisfecho o no juegas hasta el 1 de enero. Mi sensación es que, a partir de ayer, y por lo menos hasta el 31 de diciembre, será un jugador importante para su club”, señaló. EFE

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