'Los domingos', 'El ser querido' y 'La bola negra', las preseleccionadas para los Óscar

Madrid, 3 sep (EFE).- 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa, 'El ser querido' de Rodrigo Sorogoyen y 'La bola negra' de Javier Ambrossi y Javier Calvo son las tres producciones españolas preseleccionadas para optar a competir por el Óscar a mejor película internacional, ha anunciado este jueves la Academia de Cine. EFE

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