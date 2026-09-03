La mujer flamenca, protagonista de la octava edición del festival FlamenGi

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Girona, 3 sep (EFE).- La mujer flamenca será la protagonista este año de FlamenGi, que del 13 al 28 de noviembre reunirá en Girona y otros municipios a artistas como Soleá Morente, Belén López, María Terremoto, Lela Soto, Rocío Molina y Águeda Saavedra.

Soleá Morente, una artista camaleónica y en permanente evolución, abrirá el festival en las escaleras de la Catedral de Girona, repitiendo en uno de los escenarios más emblemáticos de la pasada edición.

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Ofrecerá una performance en formato acústico concebida para dialogar con la arquitectura y la atmósfera de la Catedral el viernes 13 y el acceso será gratuito con aforo limitado.

Cantaoras, bailaoras, guitarristas y creadoras han tenido un papel esencial en la conservación y transformación del flamenco, aunque su aportación ha quedado a menudo condicionada o invisibilizada por los roles de género, por ello FlamenGi ha señalado que pone en valor y visibiliza a una generación de artistas que está transformando el flamenco desde el talento, creatividad y libertad.

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El festival contará también con la catalana Belén López, una de las bailaoras más destacadas de su generación; María Terremoto, una de las voces jóvenes más relevantes del panorama flamenco actual; y Lela Soto, una de las voces jóvenes más personales del flamenco actual, heredera de una de las grandes estirpes del género con mirada propia y contemporánea.

Junto a ellas, artistas como Juan Tomás de la Molía y Águeda Saavedra reivindicarán un flamenco desnudo de artificios, construido desde la raíz, el compás y el diálogo entre el baile, el cante y la guitarra.

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Además FlamenGi estrena colaboración con Temporada Alta y programa dos de las producciones de mayor envergadura de esta edición.

Como previa del festival, Manuel Liñán, Premio Nacional de Danza, presentará 'Muerta de Amor' en el Teatre Jardí de Figueres y con doce artistas en el escenario plantea un viaje coreográfico y emocional en torno al deseo, la intimidad, las relaciones y la necesidad de conectar con los demás.

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Por su parte, la bailaora y coreógrafa Rocío Molina llegará al Teatro Municipal de Girona con 'Calentamiento', una nueva creación que dirige y coreografía, con codirección y textos de Pablo Messiez y dirección musical de Niño de Elche.

FlamenGi 2026 combina algunos reconocidos nombres del flamenco contemporáneo con artistas que son el presente y el futuro del género, el guitarrista Rafael Riqueni, uno de los grandes referentes de la guitarra flamenca y de la música española contemporánea, llegará con Nerja, su nuevo trabajo en que dialogan el flamenco y la música clásica.

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Jorge Pardo, imprescindible en el encuentro entre flamenco y jazz, presentará Trío de Reyes junto al guitarrista Melón Jiménez y al percusionista JM Bandolero, una propuesta con ritmo e improvisación.

Esta edición sigue extendiendo su presencia territorial en Girona, Figueres, Banyoles, La Bisbal d´Empordà, Blanes y Touluges (Francia), consolidando el puente cultural iniciado con Francia en la edición anterior.

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Nacido en 2019 en los barrios de Girona, el festival se ha consolidado como un proyecto cultural y social que entiende el flamenco como expresión viva, diversa y en evolución. EFE

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