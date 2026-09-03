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Jueces europeos condenan a España por penas "desproporcionadas" en el asedio al Parlament

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París, 3 sep (EFE).- El Tribunal de Estrasburgo ha condenado a España por haber violado los derechos de cuatro manifestantes que participaron en el asedio al Parlament de Cataluña en junio de 2011 al considerar "desproporcionadas" las penas de tres años de cárcel que se les impusieron, aunque ni siquiera llegaron a cumplirlas.

En una sentencia publicada este jueves, los jueces europeos señalan que aunque pudieran estar justificadas sanciones contra esas personas por haber estado implicadas en acciones de intimidación en la protesta del 14 de junio de 2011 contra los recortes del gasto público en los presupuestos, las penas que se dictaron contra ellos fueron excesivas.

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En concreto, "no eran proporcionadas en relación con los objetivos legítimos de proteger la seguridad pública y los derechos y libertades de los demás, ni de prevenir el desorden". EFE

(Más información en EFE Intercional)

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