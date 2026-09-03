Feijóo: "La operación salió de Marruecos, la consintió y el Gobierno lo sabía"

Madrid, 3 sep (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que la entrada masiva de migrantes en Ceuta fue una operación que "salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el Gobierno lo sabía porque fue advertido de ello". EFE

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