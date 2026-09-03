Espana agencias

El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre

Guardar

Madrid, 3 sep (EFE).- El número de viajeros transportados por tren en España descendió un 5,3 % en el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo de 2025, hasta más de 172 millones de viajes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del segundo retroceso trimestral consecutivo en tasa interanual del año en cuanto al uso de los servicios ferroviarios, después de la caída del 12 % que se produjo entre enero y marzo.

PUBLICIDAD

El volumen de las mercancías transportadas también experimentó un retroceso entre abril y junio, cifrado por el INE en el 2,2 % menos que en el mismo periodo de 2025, hasta 5,63 millones de toneladas.

Como en el caso de los viajeros transportados, el indicador a la baja de las mercancías por tren se repite por segundo trimestre consecutivo hasta junio, ya que en el primer tramo del año el volumen de productos transportados por vía férrea cayó un 11,4 % en tasa interanual.

PUBLICIDAD

Solo en junio, y según los últimos datos mensuales del INE, el número de viajeros cayó en los servicios de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia.

Los trenes de Cercanías, en junio, sumaron un 7 % menos de viajes que en el mismo mes del año pasado; los de Media Distancia, un 23,5 % menos; los de Alta Velocidad, un 9,8 % menos; y los del resto de Larga Distancia, un 8,2 % menos.

En los meses de mayo y abril, según el INE, también se produjeron descensos interanuales en el número de viajes por tren.

Los trayectos de los viajeros en Cercanías y Media Distancia se redujeron un 5,9 % en mayo y un 3,5 % en abril; en tanto que la Larga Distancia, incluida la Alta Velocidad, registró caídas del 6,4 % en mayo y del 13,7 % en abril en relación con el número de viajeros. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Julia Janeiro, propietaria de su primera casa con 23 años, alza la voz sobre el acceso a la vivienda: “Se me rompe el corazón”

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario reconoce que parte de una situación privilegiada y utiliza su altavoz en redes para reivindicar las dificultades de toda una generación

Julia Janeiro, propietaria de su primera casa con 23 años, alza la voz sobre el acceso a la vivienda: “Se me rompe el corazón”

Qué pasa si la Unión Europea declara a Ceuta y Melilla región ultraperiférica: ventajas fiscales y más financiación europea

Sánchez plantea integrar Ceuta y Melilla en la unión aduanera, lograr un régimen fiscal favorable similar al canario y acceder a las ventajas económicas y presupuestarias vinculadas a las RUP

Qué pasa si la Unión Europea declara a Ceuta y Melilla región ultraperiférica: ventajas fiscales y más financiación europea

Cómo conservar uvas en frascos para el invierno sin congelarlas ni usar conservantes

Un canal de recetas caseras difunde un procedimiento de pasteurización que evita recurrir al congelador para guardar la fruta

Cómo conservar uvas en frascos para el invierno sin congelarlas ni usar conservantes

Un estudio científico asegura que la dieta vegana reduce el dolor de la fibromialgia en mujeres

Seguir una dieta vegana durante seis semanas consiguió reducir los niveles de dolor entre las participantes del estudio

Un estudio científico asegura que la dieta vegana reduce el dolor de la fibromialgia en mujeres

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | El presidente del Gobierno afirma que el rey visitará la ciudad autónoma “en las próximas semanas”

La intervención llega tras semanas de presión política y social, con la ciudad autónoma aún tensionada por la atención a las personas que permanecen allí y por las dudas sobre la respuesta del Estado

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | El presidente del Gobierno afirma que el rey visitará la ciudad autónoma “en las próximas semanas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | El presidente del Gobierno afirma que el rey visitará la ciudad autónoma “en las próximas semanas”

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | El presidente del Gobierno afirma que el rey visitará la ciudad autónoma “en las próximas semanas”

Pedro Sánchez promete publicar todos los informes sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta: “El Gobierno no tiene nada que ocultar”

Pedro Sánchez mantiene su confianza en Marruecos tras el informe policial de la entrada masiva en Ceuta: “No hay evidencias sólidas de que lo planificara”

Pedro Sánchez rebaja el papel de Rusia e Israel en la avalancha migratoria en Ceuta y dice ahora que “no hay evidencias” de que fuesen causantes

La crisis de Ceuta aviva la ruptura que hay entre el Ministerio del Interior y los mandos policiales: “Ya saben que el Gobierno de Sánchez está amortizado”

ECONOMÍA

Qué pasa si la Unión Europea declara a Ceuta y Melilla región ultraperiférica: ventajas fiscales y más financiación europea

Qué pasa si la Unión Europea declara a Ceuta y Melilla región ultraperiférica: ventajas fiscales y más financiación europea

Seguros obligatorios en una hipoteca: qué exige la ley y qué puede pedir el banco al conceder el préstamo

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si tienes un familiar a tu cargo, puedes solicitar el teletrabajo”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Retrasar la jubilación no compensa para quienes eligen el pago único: reciben solo el 51% del valor de la pensión que pierden

DEPORTES

Steiner, exjefe de Haas, apoya a Fernando Alonso en Aston Martin tras otro ‘milagro’ en la Fórmula 1: “Ha sido una hazaña típica de él”

Steiner, exjefe de Haas, apoya a Fernando Alonso en Aston Martin tras otro ‘milagro’ en la Fórmula 1: “Ha sido una hazaña típica de él”

Carlos Alcaraz remonta ante Faria en el US Open y despeja las dudas sobre su físico

El álbum de cromos va a ser digital y lo tendremos en el móvil con más recompensas para los coleccionistas: “Cambia el soporte, no la emoción”

Raúl de Tomás, el fichaje ‘sorpresa’ del Rayo Vallecano que está ante su última oportunidad de volver a tenerlo todo

El Manchester City sigue a lo suyo: otros 500 millones y a la espera de 115 cargos por el fair play financiero