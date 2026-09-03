El Gobierno pedirá a la UE que Ceuta tenga un régimen fiscal como región ultraperiférica

Madrid, 3 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este jueves que solicitarán a Bruselas que la ciudad autónoma de Ceuta obtenga un régimen fiscal favorable, mediante su integración en la unión aduanera como región ultraperiférica, similar al estatus con el que ya cuenta Canarias. EFE
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