El 59.º festival de Sitges reunirá a Peter Jackson, Danny DeVito, Rick Baker y Amy Irving

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Barcelona, 3 sep (EFE).- La 59.ª edición del festival de Sitges (Barcelona), que tendrá lugar del 8 al 18 de octubre de 2026, reunirá a figuras como Peter Jackson, Danny DeVito, Rick Baker, Amy Irving y Robert Eggers, en un año que abrirá con 'Found Alive', de Carlota Pereda, y cerrará con 'Wicker', de Alex Huston Fischer y Eleanor Wilson.

Según han adelantado en rueda de prensa el director artístico del ciclo, Ángel Sala, y la directora de la Fundació, Mònica Garcia, Peter Jackson, mundialmente reconocido por la saga 'El Señor de los Anillos', regresa a Sitges más de tres décadas después de presentar 'Braindead', título que se verá en esta edición restaurado en 4K, para recibir el Gran Premio Honorífico.

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Además, Jackson compartirá una sesión especial dedicada a 'King Kong' con Rick Baker, maestro del maquillaje fantástico también galardonado con un Gran Premio Honorífico en una edición pasada.

La actriz Amy Irving, protagonista en el certamen por 'Carrie' y 'The Fury', y el actor Danny DeVito, el pingüino de 'Batman Returns' y productor de 'Drag', película incluida en la Sección Oficial Fantàstic a Competició, recibirán el mismo galardón.

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A su vez, los Premios Màquina del Temps reconocerán este año cinco maneras radicalmente distintas de haber ampliado el cine de género: la reinvención del horror histórico con Robert Eggers, la coreografía de acción con Yuen Woo-ping, el montaje de Bob Murawski, el legado del J-Horror y la preservación del cine de culto de Takashi Shimizu, así como el gran cine popular de los años ochenta a través de Mark L. Lester.

Además, Alejandro Amenábar será distinguido con el Premio Méliès Career en el 30.º aniversario de 'Tesis', en un año en el que regresarán al festival Nicolas Winding Refn, Michael Ironside y Pino Donaggio, todos ellos premiados en ediciones anteriores.

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En cuanto a las proyecciones, la 59.ª edición del ciclo arrancará con 'Found Alive', el nuevo largometraje de Carlota Pereda, una cineasta que, después de 'Cerdita' y 'La ermita', continúa explorando el terror desde los personajes, el cuerpo y los conflictos emocionales.

Por su parte, 'Wicker', de Alex Huston Fischer y Eleanor Wilson, pondrá el punto final a Sitges con una combinación de fantasía oscura, comedia y extrañeza protagonizada por Olivia Colman y Alexander Skarsgård.

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En la sección oficial competirán 'Salitre', de Norma Vila; 'MUTTER: The Diary of a Mother', de Alphan Eşeli; 'Kakeru (Sheep in the Box)', de Hirokazu Koreeda; 'The Spiral', de Paolo Strippoli; y 'Océano Titánico', de Konstantina Kotzamani.

Además, 'Hot Spot', de Agnieszka Smoczyńska; 'DreamQuil', de Alex Prager; 'El exterior', de Víctor Moreno; 'Sanguine', de Marion Le Corroller; 'Full Phil', de Quentin Dupieux y 'Company', de Casey Affleck.

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También entran en competición 'River', de Joshua Giuliano; 'The Incomer', de Louis Paxton; 'No Rest for the Wicked', de Kasper Kalle; 'Wildwood', de Travis Knight; 'We Are Aliens', de Kohei Kadowaki; u 'Onslaught', de Adam Wingard.

Asimismo, 'Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert', de Woo-ping Yuen; 'Los Vampires', de Craig Mitchell; 'The Face of Horror', de Anna Biller; 'Buddy', de Casper Kelly; 'Frost', de Pavle Vučković y 'The Ones Who Grieve', de Quarxx.

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Además, este jueves se han presentado los cerca de 70 títulos que se podrán ver en las secciones Noves Visions, Òrbita, Sitges Collection y Seven Chances, un número que se ampliará en las próximas semanas con el anuncio de nuevas producciones. EFE

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