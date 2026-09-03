Cuéllar cierra sus encierros con una carrera desigual pero los seis novillos en la plaza

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Segovia, 3 sep (EFE).- Los novillos de la ganadería de Aurelio Hernando han protagonizado el quinto y último encierro de las Fiestas de Cuéllar (Segovia) con una carrera campestre tranquila y sin apenas incidencias, aunque el tramo urbano ha resultado más complicado por la dispersión de los animales y el comportamiento de dos de ellos, que se han vuelto a la entrada de la plaza.

La manada ha permanecido agrupada durante buena parte del recorrido por el campo, con un comportamiento tranquilo que ha facilitado la conducción hasta el Descansadero. Sin embargo, en este punto uno de los novillos se ha adelantado y el resto ha comenzado a seguirlo, lo que ha provocado que el encierro se adelantara casi diez minutos respecto al horario previsto.

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Cinco de los seis ejemplares han entrado inicialmente en las calles de Cuéllar, mientras que uno se ha separado de la manada y no ha conseguido completar en ese primer momento el paso por el Embudo.

Ya en el recorrido urbano, los novillos se han separado lo que ha permitido algunas carreras, especialmente en las calles de La Resina y Las Parras, dos de los puntos habituales donde los corredores pueden situarse delante de las reses.

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La manada ha perdido ritmo posteriormente en la avenida de los Toros, donde los novillos han avanzado prácticamente al trote antes de afrontar la entrada en la plaza.

Los momentos de mayor peligro se han producido precisamente en las inmediaciones del coso, cuando dos de los ejemplares se han dado la vuelta y han regresado sobre sus pasos. Uno de ellos ha llegado incluso a embestir al otro a la entrada de la plaza, lo que ha obligado a extremar las labores de conducción.

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Finalmente, los bueyes han conseguido hacer su trabajo y han logrado introducir a los dos novillos en la plaza, donde han quedado encerrados después de completar el recorrido.

Los primeros ejemplares han realizado el tramo urbano en apenas dos minutos, mientras que el sexto, un novillo jabonero que se había quedado descolgado, ha vuelto a mostrar dificultades para seguir el recorrido.

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Los encargados de la conducción han tenido que reconducir al animal hasta el Embudo para intentar que entrara nuevamente en las calles de la localidad. Después de las maniobras realizadas en esta zona, el sexto ha conseguido finalmente completar el recorrido, que ha concluido sin heridos. EFE

jmm/rjh/mcm