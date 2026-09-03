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Bustinduy ve una "rectificación" de Sánchez mientras Sumar mantiene sus críticas

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Madrid, 3 sep (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, considera que este jueves ha habido una "rectificación" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la relación con Marruecos, mientras otros representantes del espacio Sumar han mantenido sus críticas hacia el jefe del Ejecutivo.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Bustinduy ha destacado varias cosas "positivas" de la comparecencia de Sánchez en el pleno, donde ha informado de la situación que vive Ceuta tras la llegada masiva de migrantes del pasado mes de julio.

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Por ejemplo, ha dicho que Sánchez "ha llamado a replantear la relación con Marruecos" después de que sus socios de izquierda, según ha recordado, hayan mostrado en reiteradas ocasiones su desacuerdo con "una política de apaciguamiento" que "no ha servido para poder garantizar una gestión de la frontera y de los flujos migratorios acorde a los principios que defiende el Gobierno".

"Por tanto, damos la bienvenida a esa rectificación y desde luego creemos que es el rumbo que hay que seguir", ha añadido el ministro.

Sánchez ha dicho en su comparecencia que después de lo ocurrido en Ceuta es evidente que la cooperación con Marruecos "tiene que ser diferente", pero fuentes del Gobierno han aclarado que esto no significa que haya un replanteamiento de la relación.

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La postura de Bustinduy contrasta con la de otros representantes del espacio Sumar, como la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, o la de los dos diputados que han intervenido en el pleno, que han vuelto a reprochar a Sánchez su gestión de la crisis en Ceuta y que siga exculpando a Marruecos de la llegada masiva de migrantes.

Unas críticas en las que han incidido este jueves fuentes del partido Movimiento Sumar, que consideran que Sánchez "no ha dado las explicaciones ni las soluciones que la situación de Ceuta requiere" y le han reclamado "una posición mucho más firme con respecto al papel jugado por Marruecos". EFE

(foto)(video)(audio)

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