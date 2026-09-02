Una asociación denuncia que 85 mujeres y 10 niños están a las puertas del CETI de Ceuta

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Ceuta, 2 sep (EFE).- La asociación Redes de Apoyo Mutuo ha denunciado este miércoles que 85 mujeres y 10 niños permanecen a las puertas de un nuevo centro de acogida temporal habilitado junto al centro de estancia temporal de inmigrantes (CETI), a la espera de poder acceder a él.

Según esta organización, las autoridades han "amenazado con desalojarlos del lugar antes de ofrecerles una alternativa segura", sin acceso a alojamiento y protección.

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Mientras esperaban, militares se personaron para comunicarles que debían abandonar el lugar al tratarse, según les informaron, de una "zona militar".

Una de las mujeres afectadas explicó que no saben dónde ir y denuncia que, pese a haber intentado buscar respuestas en la ciudad, no han recibido información sobre ninguna alternativa.

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Finalmente, a las 9:30 horas de este miércoles, el ejército ha acudido a desalojar a las mujeres y los niños "con un gran despliegue", aunque las mujeres se han negado a abandonar el lugar y han iniciado negociaciones para exigir su acogida en el centro.

"La resistencia que han opuesto ha conseguido que los militares les permitan permanecer en el asentamiento, con el compromiso de realojarlas en el interior".

Por el momento, estas personas siguen en la calle, a las puertas del centro, a la espera de que se cumpla lo prometido.

Mientras tanto, las asociaciones y mezquitas siguen saturadas en el intento de acoger y dar respuesta ante la cantidad de personas que permanecen en situación de calle en Ceuta y la falta de una respuesta institucional que garantice su alojamiento.

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También han denunciado que desde el 31 de julio se han producido diversos episodios de violencia y represión ejercidos por las fuerzas del Estado. "Estos actos no son aislados, se han repetido de manera sistemática, día y noche, como parte de una dinámica de terror psicológico destinada a quebrar a las personas migrantes mediante el miedo, la persecución, la incertidumbre y la privación del sueño". EFE