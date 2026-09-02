Policías piden la dimisión de Marlaska por desatender la alerta de riesgo extremo un día antes de la crisis de Ceuta

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Sindicatos de la Policía Nacional han reclamado este miércoles la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no atender a la alerta que se transmitió por canales internos de la Policía Nacional avisando del "riesgo extremo" de entrada de migrantes a Ceuta un día antes de la crisis iniciada el 30 de julio.

Las organizaciones policiales han reaccionado de esta forma al informe que señala a la participación de gendarmes marroquíes firmado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), la unidad de inteligencia dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón.

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El CENIF emitió una alerta 24 horas antes de la crisis en la que aludía a fuentes abiertas para referirse a la posibilidad de llegadas a nado y salto de la valla de forma coordinada, tras la sentencia del Tribunal Supremo que impedía las devoluciones por mar.

CONTRADICE LA VERSIÓN DEL GOBIERNO

El informe del CENIF, adelantado por 'El Español', contradice la versión del ministro Fernando Grande-Marlaska y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la falta de datos que impliquen a Marruecos en la crisis. Ambos han sostenido que ningún servicio de información alertó de la dimensión de la avalancha.

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Desde Bruselas, el sindicato Confederación Española de Policía (CEP) ha puesto el foco en que, en dicho informe del CENIF, se revela que esta unidad alertó el 29 de julio de un riesgo extremo de entrada coordinada por vía marítima al día siguiente, apuntando a una operación planificada con gendarmes marroquíes y policías de paisano.

"Los policías nacionales hicimos nuestro trabajo, estuvimos a la altura de las circunstancias, alertamos en tiempo y forma anteriormente al asalto de lo que iba a suceder, pero los policías nacionales no somos el Gobierno", ha señalado en declaraciones a los medios el portavoz de CEP, David Gutiérrez.

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En su opinión, "si se demuestra que es cierto ese informe", que "es bastante presumible" el ministro del Interior no debería seguir "ni un solo segundo más al frente del Ministerio", alegando que su responsabilidad no sería únicamente ante los españoles, "sino ante toda la Unión Europea".

Gutiérrez también ha denunciado que, pese a las alertas previas, "apenas había una docena de agentes" protegiendo la frontera del Tarajal, algo que ha calificado de "auténtica barbaridad para la seguridad de los españoles y del resto de los europeos".

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CONTEXTO DE GUERRA HÍBRIDA

El sindicato Jupol también ha exigido este martes dimisiones tras el informe del CENIF. "La Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior tenían conocimiento de esta información antes de la invasión", ha apuntado en un comunicado.

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Ha recordado que ellos mismos, como sindicato de la Policía, "alertaron públicamente el 28 de julio --dos días antes de lo que llaman "invasión"-- de que la situación en Ceuta era insostenible", de ahí que pidan la dimisión de Marlaska, del director general de la Policía, Francisco Pardo, y del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

Jupol también ha desvelado que el pasado viernes --28 de agosto-- "informaron" al presidente de la Ciudad Autónoma, Jesús Vivas, de la existencia de este informe del CENIF, "poniendo de manifiesto que la propia Policía Nacional disponía de información previa sobre la posibilidad de que se produjera una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, suponiendo un riesgo extremo".

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El sindicato policial ha apuntado a un "contexto de guerra híbrida" y ha recordado que Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla después de que Marlaska reclamara al director general de la Policía que le verifique "a la mayor brevedad" el informe en el que se atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva.