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Pablo García, en su adiós al Betis: "Había muchas cosas que no dependían de mí"

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Sevilla, 2 sep (EFE).- El delantero Pablo García, que en la noche del martes abandonó llorando y muy afectado la Ciudad Deportiva del Betis tras su traspaso al Racing de Santander, afirmó este miércoles sobre su salida que "había muchas cosas ahí que no dependían" de él y que "ojalá hubiese salido todo como todos" esperaban.

El canterano bético, de 20 años y que ha firmado con el Racing hasta 2030 a cambio de 5,5 millones de euros por la mitad de su ficha, admitió antes de viajar a Santander que es "muy duro para todos", incluida su familia, dejar el club en el que ha militado desde categoría prebenjamín, "pero ya hay que centrarse en lo que hay y ya está, poner la cabeza arriba y a seguir".

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Pablo García, máximo goleador histórico de la cantera bética e internacional una treintena de veces con los distintos escalafones inferiores de España, atendió a los periodistas en el aeropuerto sevillano de San Pablo, antes de tomar un vuelo hacia Cantabria. "Vamos a ver. Ojalá que sí, eso es lo que queremos todos", comentó sobre un posible regreso.

Visiblemente emocionado, el atacante sevillano aseguró que se ha "despedido con normalidad del club", que desde hacía semanas trataba de hacer caja con su traspaso con el ofrecimiento a distintos compradores como el Hull City inglés o el Olympiacos griego, y quiso "agradecer de corazón" el cariño que le dispensa la afición bética.

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Pablo García debutó con el primer equipo del Betis en enero de 2025 y, en temporada y media, ha disputado 33 encuentros oficiales a las órdenes del chileno Manuel Pellegrini en los que ha marcado tres goles, el último de los cuales le dio la victoria por la mínima a su equipo hace ocho días en el campo del Valencia. EFE

lhg/cc/cmm

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