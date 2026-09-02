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Iker Luque: "Soy un extremo al que le gusta hacer disfrutar a la gente"

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Santander, 2 sep (EFE).- El nuevo futbolista del Racing de Santander, el atacante madrileño Iker Luque, se definió este miércoles como un extremo al que le gusta "hacer disfrutar a la gente" con su juego.

Acompañado del responsable deportivo del Racing, Chema Aragón, y el director de Comunicación del club, Roberto González, Iker Luque (Madrid, 2005) explicó, en su primer encuentro ante los periodistas, que es un jugador al que le "gusta mucho encarar, finalizar y meter goles".

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"Soy un extremo al que le gusta hacer disfrutar a la gente, que estén atentos al partido y que pasen cosas", manifestó Luque durante su presentación como nuevo jugador racinguista.

El jugador, de 20 años, señaló que puede actuar tanto por la banda izquierda como por la derecha y aseguró que se pondrá a disposición de José Alberto López para jugar "donde el entrenador considere necesario".

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Luque también destacó que la forma de jugar del Racing se adapta a sus características. "Es un estilo que a mí me favorece, atacar por banda y tener compañeros tan buenos que te pueden dar ese balón a gol", afirmó.

El futbolista explicó que, cuando apareció la posibilidad de incorporarse al Racing, tuvo clara su decisión pese a que abandonar el Atlético de Madrid, club en el que se ha formado, "ha sido difícil".

"Cuando salió la posibilidad de que podía venir aquí, dije a mi agente que no lo dudara, que yo quería estar aquí", señaló.

Luque destacó además el carácter "histórico" del Racing, el ambiente de El Sardinero y el apoyo de la afición como algunos de los motivos que le llevaron a elegir Santander.

Por su parte, el responsable deportivo del club, Chema Aragón, destacó las condiciones físicas "de élite" del nuevo fichaje y su capacidad para "repetir esfuerzos a alta intensidad".

Aragón también explicó que el interés por el futbolista comenzó hace tiempo y que la operación estuvo condicionada por los movimientos del Atlético de Madrid y por la posible llegada de Jorge Salinas al conjunto madrileño. EFE

aas/ppc/cmm

(foto)

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