Hoy será noticia. Miércoles, 2 de septiembre

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Jornada de concentraciones en toda España en apoyo a Ceuta y contra el racismo

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Madrid/Ceuta (EFE).- El Día de Ceuta coincide con la crisis migratoria sin precedentes que vive la ciudad autónoma, ante la que ayuntamientos de toda España han convocado concentraciones en apoyo a los ceutíes, convocatorias de las que se desmarca la dirección del PSOE y que algunas delegaciones del Gobierno han avisado no están amparadas por el derecho de reunión, aunque no las prohíben.

Para contrarrestar las concentraciones convocadas por la FEMP, diversas asociaciones, partidos de izquierda, sindicatos y organizaciones sociales han convocado movilizaciones con lemas como 'Paremos los pies al racismo' en distintas ciudades del país.

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DESEMPLEO AGOSTO

Publicación de los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social de agosto

Madrid (EFE).- Los Ministerios de Trabajo e Inclusión publican los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social relativos al mes de agosto, después de que en julio el empleo marcara un nuevo récord por el impacto de la regularización extraordinaria de extranjeros.

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España alcanzó en julio un récord de 22,5 millones de ocupados, con 22.508.065 afiliados medios a la Seguridad Social, 41.727 más que en junio, mientras que el paro registrado subió en 19.517 personas, un 0,85 %, hasta 2.311.499 desempleados, aunque siguió siendo la cifra más baja para un mes de julio desde 2007.

POLICÍA ACOSO

La Audiencia Nacional juzga a dos policías por un presunto acoso sexual y laboral a una agente

San Fernando de Henares (Madrid) (EFE).- La Audiencia Nacional juzga a dos policías por un presunto acoso sexual y laboral a una agente destinada en la embajada de Argelia, en un caso en el que la Fiscalía pide para los acusados nueve años y medio y seis años de cárcel.

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Los hechos denunciados se remontan a finales de 2022, cuando los dos acusados se incorporaron al equipo de seguridad de la embajada y, según la Fiscalía, empezaron a decir comentarios soeces a la agente en los encuentros sociales.

MALTRATO ANIMAL

Nuevo juicio contra dueños de una granja de cerdos en Murcia por presunto maltrato animal

Lorca (Murcia) (EFE).- El juzgado de lo Penal número 1 de Lorca acoge la primera de las dos sesiones del segundo juicio por maltrato animal contra los responsables de la granja Hermanos Carrasco de Alhama de Murcia, en la que había cerdos enfermos y mutilados conviviendo con otros muertos.

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La Audiencia Provincial de Murcia declaró nula la sentencia de mayo de 2024 que absolvía a los dueños de la granja, tras el recurso presentado por la organización Fundación Igualdad Animal, que ejerce la acusación particular en este caso, y ordenó que se celebrase un nuevo juicio con un magistrado diferente.

CAMILA LÄCKBERG

Camila Läckberg presenta la novela 'El llanto de los muertos'

Madrid (EFE).- La sueca Camila Läckberg, la autora de novela negra más leída de Europa, presenta en rueda de prensa la novela 'El llanto de los muertos', nueva entrega de su célebre serie 'Los crímenes de Fjällbacka', que en 2027 cumplirá 20 años de su llegada a España y acumula dos millones de ejemplares vendidos en este país.

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La presentación tendrá lugar en la Sala Villanueva del Hotel Wellington.

TIEMPO CALOR

Ascenso generalizado de temperaturas en península y Baleares

Madrid (EFE).- El otoño meteorológico trae temperaturas altas propias del mes de agosto. A partir de hoy se esperan días de calor típico de verano, con valores por encima de 40 grados en muchas zonas del país, que podrán alcanzar hasta los 43 grados esta semana en ciudades de Andalucía como Córdoba y Sevilla.

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Las noches serán también muy cálidas, el nivel de peligro de incendios aumentará de nuevo hasta situarse en valores extremos y podrán darse tormentas vespertinas secas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

EFE

rfg