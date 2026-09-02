El delegado del Gobierno en Madrid condena los actos violentos durante las manifestaciones

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Madrid, 3 sep (EFE).- El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha condenado los actos violentos que han tenido lugar durante la manifestación organizada frente al Congreso de los Diputados bajo el lema 'Ceuta nos une', que se han saldado con cuatro detenidos y cuatro policías nacionales heridos.

Martín, en un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, ha deseado además una "pronta recuperación a los policía nacionales heridos" y ha mostrado su "máximo agradecimiento por su trabajo a todos los y las profesionales de los servicios de seguridad y emergencias".

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"Todo el respeto a quienes legitima y pacíficamente protestan por la causa que consideren", ha proseguido, al tiempo que ha concluido señalando que "la violencia nunca es el camino y quienes a diario la azuzan son también responsables".

La concentración estaba organizada por ciudadanos ceutíes residentes en Madrid, pero a ella se han unido, entre otros, miembros de la organización de extrema derecha Núcleo Nacional y ha tenido que ser disuelta después de que se hayan registrado enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional.

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Las cargas se han saldado con cuatro detenidos, dos de ellos menores de edad, y cuatro agentes heridos, tres de ellos con heridas leves y otro pendiente de evolución. EFE