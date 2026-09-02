Detenida una pareja en València por la desaparición de su bebé en Tarragona

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València/Tarragona, 2 sep (EFE).- La Policía Nacional ha detenido este miércoles en València a una pareja que tenía pendiente una requisitoria judicial de búsqueda y detención por un juzgado de Tarragona por un presunto delito de homicidio, según fuentes policiales, mientras los Mossos d'Esquadra investigan la desaparición de su bebé en Santa Bàrbara (Tarragona).

Sobre las 8.35 horas de este miércoles, agentes de la Brigada Móvil de la Policía Nacional han detenido a la pareja en la Estación del Norte, en pleno centro de València, y está previsto que ambos pasen a disposición judicial ante el juzgado de guardia esta tarde, según las mismas fuentes.

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Por su parte, los Mossos d’Esquadra investigan la desaparición de un bebé en Santa Bàrbara (Tarragona) y buscan pruebas en una vivienda donde, el pasado fin de semana, fueron rescatados 28 perros en estado de desnutrición y falta de higiene y había otros animales muertos.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha señalado este miércoles que la plaza 2 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Amposta (Tarragona) tiene una causa abierta, declarada secreta, por una denuncia por la desaparición de un bebé.

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El abuelo del pequeño presentó la denuncia y los Mossos d'Esquadra investigan en una casa de Santa Bàrbara, que está precintada desde el viernes, para tratar de hallar pruebas sobre el paradero del bebé.

Los agentes rescataron el viernes en esa vivienda a 27 perros que vivían en condiciones insalubres y el sábado encontraron otro. Además, había animales muertos en el interior. EFE

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