Transportes aprueba extender el Abono Único a la red de transporte autonómico y local

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Madrid, 1 sep (EFE).- El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado extender el Abono Único a las redes de transporte de comunidades autónomas y ayuntamientos que decidan sumarse de manera voluntaria, con el objetivo de contribuir a la reducción de emisiones y a la cohesión territorial.

El sistema se basa en el reconocimiento mutuo de títulos de viaje entre las administraciones adheridas y los servicios estatales para que los ciudadanos puedan desplazarse con un mismo abono por toda la red multimodal participante, según la orden publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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Se establecen dos abonos nominativos de tarifa única, con validez de treinta días: uno general y otro para menores y jóvenes hasta 26 años con nacionalidad española o residencia legal en España.

El sistema podrá prever además un marco de financiación para compensar a las autoridades u operadores por posibles impactos financieros negativos derivados de la adhesión.

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Inicialmente integra las concesiones estatales de transporte regular por carretera, los servicios de Cercanías y Rodalies de Renfe, y varios trayectos de Media Distancia y AVANT (Ourense-A Coruña, Madrid-Salamanca, Alicante-Murcia y Avant Exprés Barcelona-Tortosa, salvo el tramo Barcelona-Tarragona).

Queda excluido el transporte de alta velocidad, el de mercancías y los servicios comerciales o turísticos. Además, en fases futuras podrían sumarse transporte marítimo o fluvial metropolitano, transporte por cable y transporte a la demanda en zonas rurales.

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El boletín especifica que la adhesión será voluntaria para comunidades autónomas y entidades locales, las cuales podrán incorporarse mediante convenios donde se detallen servicios, operadores, títulos y aspectos financieros.

La Secretaría General de Movilidad Sostenible elaborará un informe anual de seguimiento y la Secretaría de Estado de Transportes podrá actualizar el programa. EFECOM