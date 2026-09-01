Puerto Rico y una Copa del Mundo para asentarse en la élite

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Redacción Deportes, 1 sep (EFE).- La selección de Puerto Rico no defraudó en la última edición de la Copa del Mundo femenina de baloncesto, disputada en Sídney 2022, al alcanzar por primera vez en la historia los cuartos de final del torneo.

El equipo isleño acabó la cita en octava posición y sentó las bases para, poco después, asegurar su presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024. No hubo triunfos en el Pierre-Mauroy de Lille, pero el equipo le plantó cara a Serbia (58-55) y a España (62-63).

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La selección llega en clara línea ascendente y, por ello, se mantiene un roster continuista con sólo cuatro caras nuevas respecto de la última convocatoria olímpica: Nina de León, Zaida González, Imani McGee-Stafford y Denise Solis.

Jacqueline Benitez, Arella Guirantes, Brianna Jones, Tayra Meléndez, India Pagan, Sofia Rosa, Pamela Rosado y Trinity San Antonio completan la lista definitiva de 12.

El equipo dirigido por Jerry Batista logró la clasificación para esta cita en el PreMundial en el que ejerció de anfitrión y donde finalizó en la cuarta plaza que otorgaba el último billete para Berlín.

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Pese al buen desempeño en la fase de grupos de Sídney 2022 donde se logró un triunfo histórico a Bosnia y Herzegovina, la situación se plantea más complicada para la selección puertorriqueña en esta edición al quedar encuadrada en el 'grupo de la muerte' junto a Bélgica, Australia y Turquía.

La aventura mundialista comenzará el viernes 4 de septiembre en el Max-Schmelling Halle ante Australia (11.30 horas CET) y tras contar con un día de descanso, Puerto Rico se medirá a la actual campeona de Europa, Bélgica en el Uber Arena (domingo 6 de septiembre, 16.45 horas CET).

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El equipo cerrará la fase de grupos con un último duelo ante Turquía que se celebrará el lunes 7 a las 10.30 horas en el MSH.

Arella Guirantes es la estrella de esta selección y así lo demostró en el pasado mundial donde se coronó con la máxima anotadora de la cita con 109 puntos en seis partidos (18,2 de media).

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Sus grandes actuaciones con Puerto Rico le valieron para fichar por el Perfumerías Avenida en 2024, en España, pero se marchó a mitad de temporada y desde entonces ha jugado en China y en Israel.

Puerto Rico ocupa el puesto 13 del 'ranking' FIBA y esta será su tercera participación consecutiva en una Copa del Mundo. Este equipo es, junto a Mali, el único que no cuenta con ninguna jugadora WNBA en su plantilla. EFE

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ip/cmm