Medio centenar de alumnos defiende la continuidad de Casa Árabe en una concentración

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Madrid, 1 sep (EFE).- Alrededor de medio centenar de alumnos y simpatizantes de Casa Árabe se han concentrado este martes en los jardines de las Escuelas Aguirre, en la calle Alcalá de Madrid, para reclamar la continuidad de la institución en este edificio municipal, coincidiendo con el día fijado por el Ayuntamiento para que lo abandone.

Bajo el lema ‘Casa Árabe no se toca’, la concentración ha sido convocada por alumnos y ciudadanos vinculados a la institución, que han rechazado que las obras de rehabilitación del inmueble sean motivo suficiente para trasladar su sede.

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Sagrario, una de las alumnas, ha defendido en declaraciones a EFE que Casa Árabe, que este año cumple 20 años, ha demostrado “de sobra” su valor cultural y su aportación a Madrid, además de cuestionar una decisión que, a su juicio, se basa en argumentos “totalmente superables”.

“Todos los edificios oficiales realizan obras y reformas y eso no implica que haya que desalojar a la institución”, ha apuntado, antes de defender que, con voluntad, pueden llevarse a cabo las actuaciones necesarias manteniendo la sede de Casa Árabe en las Escuelas Aguirre.

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Una concentración ciudadana previa

Previamente a la movilización de los alumnos, un grupo de ciudadanos se ha concentrado desde las 18:00 horas en las inmediaciones de las Escuelas Aguirre con banderas de diferentes países, entre ellas Palestina y Egipto.

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Durante la lectura del manifiesto, los convocantes han rechazado las declaraciones ofrecidas esta mañana por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en las que ha acusado al Ministerio de Asuntos Exteriores de mantener una “ocupación ilegal” del edificio, además de avanzar que el Consistorio estudia emprender acciones legales para recuperar su posesión.

En este sentido, han defendido que la permanencia de Casa Árabe en el inmueble no puede calificarse de “ocupación ilegal” mientras las administraciones mantienen abierto el conflicto sobre el futuro de la sede.

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“Una institución pública no se convierte en ocupación ilegal porque usted haya decidido que ha llegado el día de echarla”, ha señalado el portavoz, que ha considerado “irresponsable” la afirmación del alcalde.

Los manifestantes han insistido en que el Ayuntamiento debe explicar qué uso pretende dar al inmueble si finalmente Casa Árabe abandona las Escuelas Aguirre y han reivindicado el valor histórico del edificio, levantado a finales del siglo XIX a partir del legado de Lucas Aguirre Juárez con fines educativos. EFE

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(foto)(vídeo)