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Gabriel Jesus completa las inscripciones del Barcelona en el último día de mercado

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Barcelona, 1 sep (EFE).- El delantero brasileño Gabriel Jesus ha sido inscrito por el Barcelona en LaLiga EA Sports este martes, en el último día del mercado de fichajes.

El equipo azulgrana también inscribió en la última jornada de la ventana estival al portero Dominik Livakovic, de 31 años, fichado del Fenerbahce turco con un contrato hasta 2030, y al centrocampista Brian Fariñas, de 20 años, uno de los canteranos más destacados de la pretemporada.

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El Barcelona oficializó este martes por la mañana al fichaje de Gabriel Jesus, fichado por tres temporadas, hasta el 20 de junio de 2029, procedente del Arsenal, a cambio de unos 10 millones de euros más variables.

El Barça ha esperado hasta los últimos dos días de la ventana estival de fichajes para lanzarse a por un '9', uno de los objetivos primordiales del técnico, Hansi Flick, y del director deportivo del club, Anderson Luis de Souza 'Deco', tras la marcha de los delanteros Robert Lewandowski y Ferran Torres.

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Julián Álvarez era el principal objetivo del Barça en esta ventana de fichajes para ocupar dicho puesto, pero la imposibilidad de negociar el traspaso del argentino con el Atlético de Madrid obligó al Barça a buscar una alternativa en el mercado.

El club azulgrana se decantó finalmente por un atacante contrastado en el fútbol inglés, cuyo rendimiento en el Manchester City (2017-22) y el Arsenal (2022-26) ha estado marcado por los altibajos debido a las lesiones en la rodilla.

Formado en el Palmeiras brasileño, Gabriel Jesús, internacional con la selección brasileña, es un experimentado delantero centro que en el fútbol europeo ha marcado 127 goles, 95 en 236 partidos con el Manchester City y 32 en 123 duelos en las filas del Arsenal, su último club.

En verano de 2022, el club londinense pagó algo más de 50 millones de euros al club mancuniano por su fichaje.

Su rendimiento en Londres ha sido algo irregular debido a la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió en enero de 2025. Tras recuperarse de esta grave lesión, Gabriel Jesus jugó el curso pasado 27 partidos en los que anotó 6 tantos. EFE

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