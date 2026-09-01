Francisco Cerúndolo doblega a Misolic y se cruzará con Struff, verdugo de Ugo Carabelli

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Redacción Deportes (EE.UU.), 1 sep (EFE).- El tenista argentino Francisco Cerúndolo doblegó plácidamente al austriaco Filip Misolic en su estreno en el Abierto de Estados Unidos para alcanzar la segunda ronda del torneo, en la que se medirá al alemán Jan-Lennard Struff, verdugo del argentino Camilo Ugo Carabelli.

Cerúndolo, número 25 del mundo, venció a Misolic (n.537) por 6-4, 6-3 y 7-5 en dos horas y 24 minutos de un partido que comenzó con varias horas de retraso por la lluvia.

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El argentino ganó 8 de 16 juegos desde el resto, lo que le permitió estar por delante en el marcador en todo momento.

Solo se le atragantaron los instantes finales del encuentro, cuando parecía que iba a rematarlo con el 5-2 arriba en el tercer set, pero cedió los tres juegos siguientes. Acabó definiéndolo con una nueva rotura que puso el 7-5 definitivo.

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Cerúndolo se cruzará en la segunda ronda con Struff (n.44), quien derrotó por 6-4, 6-3 y 6-3 a Ugo Carabelli (n.77) en dos horas de encuentro.

Cerúndolo ha caído en esa instancia del torneo en sus últimas tres participaciones en el Abierto de Estados Unidos. EFE

(foto)