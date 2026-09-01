España vuelve a soñar con el Mundial ocho años después

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Julia López

Madrid, 1 sep (EFE).- España afronta en Berlín un nuevo desafío con la ambición de situarse entre las mejores del baloncesto internacional; tras la plata lograda en el último Eurobasket, la selección vuelve a una cita mundialista ocho años después con una plantilla polivalente, que mezcla experiencia y juventud, para soñar con volver a colgarse una medalla.

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Awa Fam, Iyana Martín y Raquel Carrera ya no son el futuro, sino el presente del baloncesto español. Las tres estrellas afrontan la Copa del Mundo con la responsabilidad de ser las piezas más importantes del equipo dirigido por Miguel Méndez.

La FIBA sitúa a ‘La Familia’ en el sexto puesto del 'ranking', pero esta selección puede ser una de las tapadas y, aunque el podio se presenta como un objetivo ambicioso, es perfectamente alcanzable.

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España mantiene buena parte del bloque que llegó a la final del último Eurobasket y tiene una identidad competitiva muy reconocible: por encima del talento individual, la capacidad para jugar como un equipo.

La variedad de perfiles es otra de sus fortalezas, que permitirá al seleccionador adaptarse a los diferentes escenarios que puedan plantearse durante el campeonato.

España cuenta con un tridente interior de garantías que sumará puntos, rebotes y presencia física formado por la nacionalizada Megan Gustafson, el talento de Raquel Carrera y la número tres del 'draft' Awa Fam, quien junto a su inseparable Iyana Martín, serán las grandes referentes del equipo.

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Tres piezas clave con experiencia en 'La Familia' como la mencionada Gustafson, María Conde o Maite Cazorla, que se perdieron el pasado Eurobasket por lesión, también regresan al grupo.

La capitana Alba Torrens, única jugadora de la plantilla que ya sabe lo que es disputar un Mundial, afronta un nuevo reto a sus 37 años, tras ser incluida en el mejor quinteto en el Europeo del pasado verano.

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El estilo de España se basa en el juego en transición, la velocidad en la circulación de balón y el esfuerzo colectivo, por lo que Méndez apuesta por la presencia de jugadoras que puedan compartir la dirección de juego y abran el campo, como Elena Buenavida o Mariona Ortiz.

Asimismo, una de las novedades es la jugadora revelación la pasada campaña en Liga Femenina Endesa, Alicia Flórez aportará desparpajo e intensidad defensiva, mientras que las polivalentes Helena Pueyo y Paula Ginzo, alero y pívot respectivamente, combinan energía, físico y son los comodines perfectos para Méndez.

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La selección de Miguel Méndez debutará en Alemania el 4 de septiembre ante las anfitrionas en el partido, a priori, más complicado del grupo A. Sin apenas descanso, al día siguiente se enfrentará a Mali y cerrará la fase de grupos ante Japón el lunes 7.

Si España queda en primera posición, pasaría directamente a cuartos de final (10 de septiembre) para jugar contra el ganador del cruce entre el 2º clasificado del grupo C o el 3º del grupo D.

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En caso de que el combinado nacional quedase 2ª o 3ª de su grupo, tendría que jugar la ronda de octavos de final contra la 2ª o 3ª del grupo B.

La semifinal se disputará el 12 de septiembre y la gran final, en el Uber Arena de Berlín, el domingo 13 de septiembre.

El camino no será sencillo. Estados Unidos, la máxima favorita, buscará su quinto oro mundial consecutivo y, además, selecciones con muchísimo talento como las subcampeonas olímpicas Francia, las campeonas de Europa Bélgica, Australia o China son candidatas al podio.

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Tras comenzar la preparación el 4 de agosto en Madrid, España llega a la Copa del Mundo con muy buenas sensaciones, tras cinco victorias en todos los partidos amistosos.

Pese a que en el debut comenzó todavía sin rodaje con una victoria por la mínima ante Alemania, el conjunto de Miguel Méndez cada partido fue mejorando y superó con nota el test ante selecciones de nivel como Nigeria (83-58) y las vigentes campeonas de Europa Bélgica (95-67).

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En el torneo de Zaragoza, el combinado nacional se impuso a Mali con una contundente victoria (97-58) y contra China por un solo punto en la prórroga (72-71).

España llega así a su duodécimo Mundial con ganas y argumentos para soñar en grande. EFE