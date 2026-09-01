Enzo Fernández se despide del Chelsea: "No han sido días fáciles para mí"

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Londres, 1 sep (EFE).- Enzo Fernández confirmó este martes su salida del Chelsea y fichaje por el Manchester City por 145 millones de euros con un mensaje en redes sociales en el que aseguró que estos no han sido días fáciles para él.

"Querido Chelsea. Quería que supierais que no han sido días fáciles para mí. Escribir esto tampoco es fácil. La realidad es que no he estado bien. Hace tres años, Cobham y Stamfgord Bridge se convirtieron en una casa para mí y para mi familia. Crecí con esta gente, con esta camiseta y con este escudo. Creedme cuando digo que, desde el momento en el que llegué, me obsesioné con traer a este club cada trofeo que su historia se merece".

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"Sufrimos, lloramos y me enfadé muchas veces, pero también celebramos títulos y tuvimos victorias inolvidables. Juntos estuvimos en los buenos y los malos momentos. Vivo el fútbol igual que vivo mi vida, con pasión y con todo mi corazón. Por eso quiero deciros que os entiendo. De verdad que os entiendo, desde el fondo de mi corazón", continuó el argentino.

"La vida va sobre tomar decisiones y ahora he tenido que tomar una muy difícil. Pero entiendo cómo funciona el fútbol. Sé la pasión que tenéis porque yo soy igual. Y si estuviera en vuestra posición pensaría igual. Quiero darle las gracias a todo el mundo. A todos los que trabajan en este club. Siempre estaréis en mi corazón,Blues. Siempre os desearé lo mejor", concluyó Enzo. EFE

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