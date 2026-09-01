Emil Audero, sustituto de Batalla en el Rayo Vallecano

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Madrid, 1 sep (EFE).- El portero italo-indonesio Emil Audero jugará cedido esta temporada en el Rayo Vallecano por el Como 1907, tras ser elegido sustituto del argentino Augusto Batalla, lesionado en la segunda jornada del campeonato liguero.

Audero, de 29 años, peleará por un puesto de titular con Dani Cárdenas y buscará los minutos que no iba a tener en el Como 1907 tras la llegada de Robert Sánchez al equipo italiano.

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El internacional indonesio ha desarrollado toda su carrera en Italia. Se formó en la cantera de la Juventus, club del que salió en 2017 para jugar cedido primero en el Venezia y después en la Sampdoria, en la que se quedó de 2018 a 2023.

Ese año se marchó al Inter de Milán, con el que apenas disputó seis partidos antes de fichar por el Como, en el que sin asentarse encadenó dos cesiones seguidas a Palermo y Cremonese, con el que disputó la pasada campaña 35 partidos.

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Audero es el sexto refuerzo del Rayo Vallecano en el mercado de verano tras las incorporaciones del central italo-albano Marash Kumbulla, el extremo Giorgi Tsitaishvili, el pivote español Gnangoro Bouaré, el lateral izquierdo español Adrià Pedrosa y el central Mujaid Sadick. EFE