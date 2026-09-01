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El otoño meteorológico llega con calor de verano: se superarán 40 grados en amplias zonas

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Madrid, 1 sep (EFE).- El otoño meteorológico, que arranca hoy coincidiendo con el primer día de septiembre, dejará durante los próximos días calor típico de verano, con valores por encima de 40 grados en muchas zonas del país, que podrán alcanzar hasta los 43 grados esta semana en ciudades de Andalucía como Córdoba y Sevilla.

Este episodio de altas temperaturas a partir del jueves, no cumple los criterios de ola de calor -que exige una intensidad, duración y zona geográfica determinadas-, pero sí son valores muy altos o anómalos para un mes de septiembre, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorologia (Aemet).

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Es probable que suban notablemente los registros (más de 6 grados) en el Cantábrico, manteniéndose elevados en la mitad sur, configurando para el día del jueves y "los dos siguientes un episodio de calor anómalo" para principios de septiembre, según ha informado hoy el portavoz de Aemet José Luis Camacho.

El jueves y viernes podrán alcanzarse 37–40 grados en el nordeste, centro y sur peninsular, con valores incluso superiores en algunas zonas. Serán temperaturas de "pleno verano", asegura hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la red social X.

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"El calor intenso llegará con polvo en suspensión", que dará lugar a calima y un empeoramiento de la calidad del aire, ha añadido

El peligro de incendios será este martes muy alto o extremo en zonas del este, centro y sur de la península. También en áreas de las islas canarias de mayor relieve.

"En los próximos días se incrementará el peligro paralelamente a la subida de las temperaturas", según la Aemet.

El primer día del otoño meteorológico, añade la agencia, llega con "una vaguada barriendo la mitad norte y una pequeña dana aislándose entre Madeira y Cabo San Vicente", en el extremo suroeste de Portugal.

En superficie, será "un patrón veraniego de cuña de anticiclón en el norte y este con baja térmica en el centro de la península. En Canarias continúa la circulación reforzada del alisio ocasionando rachas muy fuertes en algunos puntos".

Se podrán superar los 35 grados en los valles del Guadalquivir, Tajo, Guadiana y Genil, así como en puntos del valle del Ebro. Las mínimas subirán ligeramente o se mantendrán sin cambios en la península.

Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los litorales mediterráneos, las depresiones del nordeste y las zonas interiores bajas de Andalucía. Las temperaturas subirán en los archipiélagos.

Mañana miércoles, se podrán registrar 40 grados en las campiñas cordobesa y sevillana y en puntos de la provincia de Jaén como Morena y Condado, en Andalucía, en donde se activarán avisos de color naranja por calor (riesgo importante).

También activarán avisos aunque amarillos (riesgo bajo) en las comunidades de Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Madrid.

Se superarán los 35 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y de la meseta sur, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, Mallorca y, puntualmente, en zonas bajas del sistema Central y los Pirineos, superándose los 38 grados en muchos puntos del centro del valle del Guadalquivir.

Se esperan noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los litorales mediterráneos, las depresiones del nordeste y  zonas de Jaén.

Habrá además avisos amarillos por tormentas y lluvias fuertes en regiones como Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía.

Para el jueves, una dorsal muy cálida sobre la península y Baleares dará lugar a condiciones cálidas y estables con temperaturas máximas muy por encima de lo normal en estas fechas.

Activarán avisos naranjas Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, por temperaturas de entre 40 y 42 grados en amplias zonas, e incluso se llegará a 43 grados en ciudades como Córdoba y Sevilla. Otras seis comunidades activarán avisos amarillos ese día también por calor.

Las temperaturas subirán en la península y Baleares, de forma más acusada las máximas. EFE

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