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El Gobierno ve "inaceptable" el ataque fallido en Leizpig y traslada su apoyo a Alemania: "Unidos somos más fuertes"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tildado de "inaceptable" el ataque fallido perpetrado a inicios de agosto contra el aeropuerto de Leizpig, después de que Alemania haya señalado este martes a Rusia como el responsable de dicha ofensiva.

"El ataque híbrido ruso contra el aeropuerto de Leipzig de agosto es inaceptable y España apoya a Alemania de manera rotunda", ha señalado Sánchez a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

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Así se ha expresado después de que el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, haya señalado a Rusia como responsable del "ataque híbrido" registrado el mes pasado con drones cargados de explosivos en el aeropuerto de Leipzig, situado en el este del país, después de que las autoridades hallaran varios de estos aparatos cerca de aviones ucranianos.

Ante ello, el líder del Ejecutivo ha reivindicado el "inquebrantable" compromiso de España con Ucrania. "No nos dejaremos disuadir por amenazas híbridas, nuestro compromiso con Ucrania es inquebrantable", ha advertido.

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En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mostrado, también a través de un mensaje en 'X', su apoyo a Alemania "ante la amenaza híbrida rusa", avisando de que "las agresiones híbridas son un desafío permanente para Europa".

"La unidad y la solidaridad de Europa es vital para proteger a nuestros ciudadanos y fronteras. De sur a norte, de este a oeste. Unidos somos más fuertes", ha defendido Albares.

ALEMANIA SEÑALA A RUSIA COMO RESPONSABLE DEL ATAQUE

Dobrindt ha explicado en rueda de prensa conjunta con el titular de Exteriores, Johann Wadephul, que las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades han revelado que el patrón del ataque, incluyendo también los componentes de los aparatos y la tecnología utilizada su detonación, es concluyente con los métodos usados por Moscú para perpetrar ataques en el marco de la guerra de Ucrania.

Por su parte, Wadephul ha anunciado que el Gobierno cerrará el consulado general de Rusia en Bonn a partir del 18 de septiembre, rescindirá su contrato con la Casa de Rusia en la capital, Berlín, y convocará en protesta al embajador ruso.

Asimismo, el titular de Exteriores ha explicado que propondrán ante la Unión Europea una nueva 'lista negra' de personas de origen ruso vinculadas a ataques híbridos y ha anunciado que el Gobierno reforzará los controles de entrada para ciudadanos rusos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también han cargado contra Rusia por estar detrás de la agresión y han trasladado su plena solidaridad con Alemania.

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