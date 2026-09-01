El Gobierno movilizará 309 millones con diversas medidas de apoyo a la economía de Ceuta

Madrid, 1 sep (EFE).- El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una serie de medidas para apoyar y dinamizar la economía de Ceuta que supondrán movilizar 309 millones de euros en lo que queda de año.
Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el objetivo es "dar confianza y tranquilidad" a la ciudad.
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Entre las medidas, pensadas para revitalizar la economía local tras la entrada masiva de inmigrantes los pasados 30 y 31 de julio, hay ayudas directas, bonificaciones a la contratación o ERTE para las empresas que lo necesiten. EFE
(Foto) (Vídeo)
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