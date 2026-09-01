El Eldense ficha al mediapunta Roberto López

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Elda (Alicante), 1 sep (EFE).- El Eldense ha anunciado en la recta final del cierre del mercado la incorporación a su plantilla del mediapunta Roberto López, futbolista que procede del Leganés.

Roberto López, de 26 años de edad, es un futbolista formado en la cantera de la Real Sociedad para militar después en el Mirandés, Tenerife y Leganés, su último equipo con el que llegó a jugar 17 encuentros en la máxima categoría.

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El nuevo jugador del Eldense destaca, según el comunicado oficial del club alicantino, “por su capacidad para recibir entre líneas y generar situaciones de peligro en zonas ofensivas”. Puede jugar tanto en la mediapunta o partiendo desde la derecha.

Con experiencia en la segunda categoría del fútbol español con 166 encuentros con más de 8.000 minutos de juego en los que ha anotado 24 goles y repartido 12 asistencias, Roberto López se suma a un agitado final de mercado en el Eldense. EFE

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