El Elche vuelve a apurar y cierra cuatro fichajes y dos salidas el último día del plazo

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Elche (Alicante), 2 sep (EFE).- El Elche ha vuelto a apurar los plazos para cerrar la confección de su plantilla, sobre todo en la línea defensiva, tras confirmar cuatro refuerzos en el último día del mercado, además de hacer oficiales dos salidas.

El equipo ilicitano ha fichado este martes al lateral derecho Rubén Sánchez, procedente del Espanyol; al lateral izquierdo israelí Roy Revivo, del Maccabi Tel Aviv; a Thomas Lemar, cedido por el Atlético de Madrid, y a Kevin Lomónaco, procedente de Independiente de Avellaneda.

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Las salidas han sido las del central austríaco David Affengruber, uno de los pilares del equipo en las dos últimas temporadas, que ha sido traspasado al Fulham por unos 12 millones de euros, y la del delantero Umaru Konaré, cedido hasta el 30 de junio al Ceuta, de Segunda División.

La marcha del austriaco, que pidió al club negociar una salida, obligó al club a encontrar un recambio de emergencia en el eje de la defensa, decantándose finalmente por el argentino Lomónaco.

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El Elche, además, ha incorporado en el mercado de verano para la presente temporada a los delanteros Fer Niño, procedente del Burgos, Ezequiel Ponce, del Houston Dynamo, y Tiziano Perrotta, del Banfield; al centrocampista Javier Morcillo, del Atlético de Madrid, y al mediapunta Facundo Buonanotte, cedido por el Brighton.

Tiziano Perrotta no se unirá a la plantilla de forma inmediata, ya que el club lo ha cedido por una temporada a Defensa y Justicia, si bien existe la posibilidad de que, si el cuerpo técnico lo considera oportuno, pueda incorporarse al Elche en el próximo mercado invernal.

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También se ha incorporado a la plantilla el atacante argentino Abiel Osorio, fichado en el pasado mercado de enero, que jugó cedido en Defensa y Justicia hasta junio.

Han regresado a la plantilla tras un periodo de cesión Bambo Diaby, procedente del Granada; Matia Barzic, de la Cultural Leonesa, y Ali Houary, del Mirandés.

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El club ilicitano ejecutó la opción de compra de otros tres jugadores que compitieron el pasado curso con el equipo en calidad de cedidos: Víctor Chust, procedente del Cádiz; Buba Sangaré, de la Roma, y Gonzalo Villar, del Dínamo de Zagreb.

Abandonaron la plantilla durante el verano Álvaro Rodríguez, traspasado al Bournemouth; Héctor Fort e Iñaki Peña, que regresaron al Barcelona; Rafa Mir y Adrià Pedrosa, cedidos al Sevilla; además de los jugadores que acabaron contrato, como Aleix Febas, que fichó por el Celta de Vigo; André da Silva, por el Oporto, y Léo Pétrot, por el Anderlecht. John Chetauya, por su parte, fue cedido al Mallorca. EFE

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pvb/slls