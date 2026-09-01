El Elche traspasa al central austriaco David Affengruber al Fulham

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Elche (Alicante), 2 sep (EFE).- El Elche ha anunciado este miércoles el traspaso del central austriaco David Affengruber al Fulham inglés por una cantidad próxima a los 12 millones de euros, según apuntan medios británicos.

El jugador, de 25 años, ha sido uno de los pilares del Elche en las dos últimas temporadas, en las que el equipo ilicitano logró el ascenso en Primera y la permanencia en la máxima categoría.

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Affengruber, cuyo contrato expiraba el próximo 30 de junio, disputó 76 partidos en las dos últimas temporadas y en la presente participó en las tres primeras jornadas del campeonato como titular.

“Más allá de los partidos y los números, Affengruber deja el recuerdo de un futbolista comprometido, competitivo y entregado, que siempre defendió el escudo con orgullo y que se ganó el respeto y el cariño de sus compañeros y de la afición franjiverde”, afirma el club en el comunicado oficial en el que se ha despedido del austriaco. EFE

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