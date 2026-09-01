El checo Jakub Otruba renueva con Caja Rural-Seguros RGA por una temporada más

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Pamplona, 1 sep (EFE).- El checo Jakub Otruba (Olomouc, 1998) ha renovado su compromiso con Caja Rural-Seguros RGA por una temporada adicional, después de completar sus dos primeros años en el equipo, según anunció este martes el equipo navarro.

El checo ha dejado patente sus principales cualidades como corredor, "valiente en carrera, excelso rodador y rocoso en la mayoría de terrenos, incluso en escenarios de máxima exigencia", según palabras de su escuadra.

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Esto, continúa, le ha convertido en una pieza importante dentro del equipo, tal y como demuestra que en su primera campaña en la formación verde debutara en una gran vuelta participando en la Vuelta a España, donde integró hasta cuatro escapadas diferentes, y también en este 2026, que supuso el estreno del equipo en el Tour de Francia, carrera en la que figuró en las fugas camino de Burdeos y Bergerac.

Las escapadas de Otruba han dado presencia y relevancia a Caja Rural-Seguros RGA en carreras como la Tirreno-Adriático, Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja. A eso suman que también lo probó y se dejó ver en la Volta a la Comunitat Valenciana, O Gran Camiño o el reciente Czech Tour.

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El ciclista checo logró el triunfo la pasada temporada en una etapa del Trofeo Joaquim Agostinho y este año ha sumado una plata y un bronce en los campeonatos nacionales de su país en las disciplinas contra el crono y en ruta. EFE