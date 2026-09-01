El CGPJ designa a una magistrada para reforzar los juzgados de Ceuta en materia de violencia sobre la mujer

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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha designado a la magistrada de Cartagena Consuelo Andreo para reforzar los Tribunales de Instancia de Ceuta en materia de violencia sobre la mujer, ante la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma.

Andreo, magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cartagena con competencia en esa misma materia, reforzará la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta durante seis meses que pueden ser prorrogables, ante el incremento de la carga de trabajo, ha detallado el CGPJ en una nota de prensa este martes.

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La decisión llega después de que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunciase este lunes su visto bueno a un segundo juez de refuerzo para los juzgados de Ceuta ante la crisis migratoria, tras la petición formal de CGPJ.

Bolaños anunció en su cuenta de la red social 'X' que la petición fue autorizada "de manera inmediata" y aseguró que asignará "todos los medios para que la normalidad regrese lo antes posible a la ciudad".

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La designación se ha hecho a propuesta de la presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Beatriz Pérez, a la vista de que, de los cuatro solicitantes, "Andreo es la que más antigüedad tiene en la carrera judicial, de su trayectoria en la jurisdicción penal y de que en su actual destino ya tiene competencia en materia de violencia sobre la mujer", según ha precisado el CGPJ.

El pasado viernes, el CGPJ ya designó a Miguel Ángel Torres, magistrado de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla, para reforzar los juzgados de Ceuta.

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Además, el órgano de gobierno de los jueces ha recordado que el pasado 25 de agosto la presidenta del TSJ de Andalucía acordó establecer el refuerzo del servicio de guardia en el Tribunal de Instancia de Ceuta por un segundo juez del partido judicial "mientras dure la situación extraordinaria generada por la crisis migratoria".

En este sentido, el ministro Bolaños ha recordado este martes a través de un mensaje en la red social 'X' que el Ministerio de Justicia ha aprobado reforzar el turno de oficio en la ciudad autónoma con 10 nuevos abogados que se suman a otros 5 aprobados durante la primera semana de agosto.

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"Seguimos volcados con Ceuta", ha expresado, para concluir que, en total, se ha multiplicado por seis el número de abogados en el turno de oficio.

La Fiscalía General del Estado incrementó este lunes a 23 las agresiones sexuales registradas durante la crisis migratoria derivada de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio.

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Fuentes fiscales indicaron a Europa Press que nueve de las víctimas son menores, con edades comprendidas entre 14 y 17 años; que cinco de las agresiones fueron violaciones --agresiones con penetración--, y que ocho presuntos autores han sido identificados: cuatro son marroquíes, tres son españoles y uno es belga.