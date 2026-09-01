El Cádiz oficializa la incorporación del uruguayo Petit, procedente del Betis

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Cádiz, 1 sep (EFE).- El Cádiz ha anunciado este martes, último día del plazo de fichajes del mercado de verano, la incorporación del delantero uruguayo Gonzalo Petit, cedido por el Betis hasta final de temporada.

Está previsto que el jugador pase reconocimiento médico esta mañana y el miércoles se incorpore a los entrenamientos a las órdenes de su nuevo entrenador, Albert Celades.

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Petit, de 19 años, llegó al conjunto verdiblanco el verano pasado aunque fue cedido al Mirandés y al Granada, equipos de la Segunda División española en los que jugó la campaña anterior.

El Betis pagó casi 5 millones de euros a Nacional de Montevideo, pero el jugador no entró en los planes del entrenador chileno Manuel Pellegrini, por lo que fue cedido al equipo burgalés hasta enero (21 partidos, 5 goles) y a los granadinos desde febrero a mayo (16 encuentros, 3 tantos).

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Este verano, el ariete uruguayo, con contrato hasta junio de 2031, comenzó la pretemporada con el Betis y participó en algunos de los amistosos disputados por el conjunto de Pellegrini.

Sin embargo, una lesión muscular lo mantiene inactivo desde hace dos semanas y no había sido inscrito para las tres primeras jornadas de LaLiga EA Sports por tener copadas el Betis las tres plazas de extracomunitarios. EFE

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