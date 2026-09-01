El Brighon ficha a Chema Andrés por 18 millones

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Londres, 2 sep (EFE).- El Brighton & Hove Albion ha fichado al español Chema Andrés por 15,5 millones de libras (18 millones de euros) procedente del Stuttgart.

El canterano del Real Madrid, de 21 años, ha firmado un contrato de cinco temporadas con el club de la Premier League.

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Después de abandonar la cantera blanca, Chema Andrés recaló en el Stuttgart, con el que disputó 41 partidos la temporada pasada. Su buen paso por el conjunto alemán le ha valido un salto al internacional sub21 a la Premier League.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Chema al club. Tiene un excelente pedigrí, tras crecer en el Real Madrid y continuó con ello en una buena temporada en el Stuttgart. Hemos sido conscientes del potencial de Chema durante un tiempo, estamos encantamos de darle la bienvenida al club y tenemos muchas ganas de trabajar con él", dijo el Brighton en un comunicado. EFE

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